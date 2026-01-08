Guanarteme, Alcaravaneras y Escaleritas: los siguientes barrios a asfaltar en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado, por 2.892.325,70 euros, los trabajos de asfaltado en los barrios de Guanarteme, Alcaravaneras y en la Avenida de Escaleritas, una actuación que alcanzará más de 102.000 metros cuadrados de superficie en 40 calles.

El concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, destacó que las actuaciones forman parte del Plan de Asfaltado municipal, que en los últimos dos años ha superado los 8 millones de euros en inversiones. "Con estas obras buscamos garantizar calles más seguras, accesibles y confortables para los vecinos y vecinas, mejorando la movilidad y la conservación del viario urbano".

El primer lote adjudicado corresponde a la Fase I del barrio de Guanarteme, que abarcará 20 calles, entre ellas la avenida de El Rincón, la avenida Príncipe de Asturias, Numancia, Párroco Francisco Rodríguez Rodríguez, Castillejos, Vergara, Lepanto, El Salvador, Espartero, Perú, Puerto Rico, la avenida José Mesa y López —entre la plaza de las Américas y la calle Costa Rica—, Paraguay, Panamá, Portugal, Pelayo, Antonio Medina Vega, Churruca y Salvador Manrique de Lara. En este ámbito se ha previsto el asfaltado de 43.551,90 metros cuadrados, con un presupuesto de 1.212.472,73 euros, cuya adjudicación la Mesa de Contratación ha propuesto a la empresa Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U.

La actuación alcanza más de 102.000 metros cuadrados de superficie

El segundo lote corresponde al barrio de Alcaravaneras, con una inversión de 1.149.961,62 euros para actuar sobre una superficie de 38.890,12 metros cuadrados en 16 calles, entre las que se incluyen Manuel González Martín, Ingeniero Salinas, Alfredo Calderón, Italia, Blasco Ibáñez, Víctor Hugo, Pi y Margall, Barcelona, Néstor de la Torre, Turina, Bilbao, Concepción Arenal, Mas de Gaminde, Valencia, Alemania y Luis Antúnez. En este caso, la propuesta de adjudicación ha recaído en la empresa Félix Santiago Melián, S.L.

Por último, el tercer lote recoge el asfaltado de 19.709,31 metros cuadrados en la Avenida de Escaleritas, en el tramo comprendido entre la rotonda Electra, que da acceso al puente de La Ballena, y la calle Obispo Romo. Esta actuación incluye también las calles Pepe Castellano y Bejeque, esta última situada en la urbanización Sansofé, donde se ejecutarán dos rebajes de aceras. Para esta intervención, con una duración estimada de dos meses, se ha destinado un presupuesto de 529.891,35 euros y se ha adjudicado a la empresa Surhisa Suárez e Hijos, S.L.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa de esta manera con el Plan de Asfaltado, que a lo largo del actual mandato se ha desarrollado en más de 60 calles con una inversión de 5,1 millones de euros y que, con esta nueva licitación, superará los 8 millones de euros.

Durante el pasado 2025 se llevó a cabo una actuación en tres distritos, por 2,2 millones de euros. Actualmente, la Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado está actuando en el paseo Tomás Morales, donde ya se ha asfaltado el tramo entre la Plaza de La Constitución y Juan XXIII, y se prevé continuar, en próximas fechas, con el asfaltado entre Bravo Murillo y la Plaza de La Constitución.