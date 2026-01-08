El Muelle Sanapú renueva su cerramiento: paneles de vidrio en vez de hormigón deteriorado

El Muelle Sanapú del Puerto de Las Palmas cambiará en los próximos meses su imagen con la sustitución del cerramiento actual, compuesto por bloques de hormigón y un vallado metálico, por paneles de vidrio, para lo que la Autoridad Portuaria ha sacado a licitación esta intervención con un coste inicial de 478.178,68 euros.

Con esta actuación, la institución que preside Beatriz Calzada pretende «reemplazar el cerramiento existente, deteriorado, por un sistema más seguro, versátil y de integración paisajística, que permita compatibilizar el uso portuario con los nuevos espacios públicos y dotacionales previstos», así como garantizar «la visibilidad hacia el frente marítimo» y mejorar la imagen urbana y portuaria.

Un cerramiento deteriorado y poco permeable

Este muelle tiene una longitud aproximada de 467 metros y actualmente está delimitado por una barrera continua de piezas de hormigón armado con un vallado metálico que «presenta un aspecto deteriorado debido al paso del tiempo, la exposición al ambiente marino y la falta de uniformidad en algunos tramos, lo que afecta tanto a su funcionalidad como a su integración estética con el entorno urbano y paisajístico circundante». Además, destaca el pliego técnico elaborado por la Autoridad Portuaria, «su configuración masiva y opaca limita la visibilidad hacia el interior del puerto y reduce la permeabilidad visual del conjunto».

Cuatro meses de obras y módulos desmontables

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de cuatro meses a partir de la firma del acta de replanteo y consistirán en la eliminación del actual cerramiento para colocar, posteriormente, las piezas prefabricadas de hormigón sobre las que se colocarán los paneles de vidrio laminado con perfiles de acero inoxidable. Los módulos independientes no estarán anclados de forma permanente al suelo para facilitar su retirada, desplazamiento o recolocación si fuera necesario.

Cada módulo estará formado por una barrera tipo New Jersey de tres metros de largo y 81 centímetros de altura, sobre la que se anclarán dos módulos de vidrio de 1,43 metros de largo y 1,70 de altura. Además, a lo largo de todo el cerramiento se colocarán tres puertas con dos hojas abatibles de tres metros y medio cada una.

Plazo para presentar ofertas

Las empresas interesadas en ejecutar estos trabajos pueden presentar sus propuestas hasta las 14.00 horas del 20 de enero.