Un jurado popular juzga a partir del lunes al acusado del crimen del bar Estrella

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas acoge desde el próximo lunes, 12 de enero, el juicio contra José Miguel A. V., el acusado de apuñalar hasta la muerte a un joven en el interior del bar Estrella, en el barrio de Arenalesde Las Palmas de Gran Canaria, el 19 de mayo de 2023. La Fiscalía solicita para él una pena total de 17 años de prisión por un delito de homicidio y otros dos de lesiones.

Según el escrito de acusación, los hechos comenzaron en la mañana en el establecimiento de la calle Joaquín Costa. El acusado habría regresado al local horas después de haber protagonizado un altercado en el interior del baño, donde fue golpeado por la víctima, Yenedey Jesús N. M., tras una discusión.

Siempre según el relato del Ministerio Público, el procesado se dirigió posteriormente a su domicilio, donde se cambió de ropa y ocultó un cuchillo entre sus prendas antes de volver al establecimiento acompañado de su mujer y su hija. Una vez en el bar, y tras confirmar que la víctima seguía en el baño, el acusado se habría dirigido directamente hacia él y lo habría apuñalado en el tórax en dos ocasiones con intención de causarle la muerte, además de provocarle heridas defensivas en un brazo.

Falleció horas después por las heridas

La víctima fue trasladada al Hospital Doctor Negrín, donde falleció horas después como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una grave lesión pulmonar.

Durante el mismo ataque, la Fiscalía sostiene que el acusado también hirió con el cuchillo a otra mujer que se encontraba en el baño, causándole una lesión en el glúteo que requirió sutura y tratamiento psicológico posterior por un trastorno de estrés postraumático. Asimismo, el dueño del bar resultó herido en la frente cuando intentó desarmar al agresor.

En prisión provisional

Por estos hechos, el Ministerio Público imputa al acusado un delito de homicidio, otro de lesiones y un delito leve de lesiones, y solicita, además de las penas de prisión, el pago de indemnizaciones que ascienden a 60.000 euros para los herederos de la víctima mortal y distintas cantidades para los otros dos perjudicados.

El acusado permanece en prisión provisional desde el 22 de mayo de 2023 y cuenta con antecedentes penales por delitos de lesiones, estafa y falsedad documental. El juicio se celebrará ante un tribunal del jurado a lo largo de los próximos días.