Recursos Humanos
Las Palmas de Gran Canaria licita el servicio de apoyo a la vigilancia de la salud del personal municipal
El Ayuntamiento invierte 192.473,20 euros en un contrato de cuatro años
La Concejalía de Recursos Humanos ha sacado a licitación el contrato para la prestación de los servicios de apoyo a la vigilancia de la salud del personal público municipal, una actuación que cuenta con un presupuesto total de 192.473,20 euros y una duración de cuatro años.
La titular del área, Esther Martín, explicó que el contrato permitirá reforzar las actuaciones preventivas que desarrolla la Sección de Prevención de Riesgos Laborales del Consistorio, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral, así como contribuyendo a la protección del bienestar del personal municipal.
"Con esta licitación reforzamos el compromiso del Ayuntamiento con la salud laboral y con el cuidado de quienes prestan servicio a la ciudadanía, dotando a la organización municipal de los recursos necesarios para desarrollar una vigilancia de la salud eficaz y adaptada a las necesidades reales de la plantilla", destacó.
La licitación se estructura en dos lotes, el primero de ellos con un presupuesto de 45.531,20 euros será destinado a la realización de los análisis clínicos necesarios para los exámenes de salud del personal. El segundo, con una inversión de 146.942 euros, para la realización de pruebas y exploraciones médicas especializadas complementarias.
