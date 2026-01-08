40.000 euros por un velero de 15 metros: la Autoridad Portuaria subasta un nuevo barco abandonado

El Puerto de Las Palmas subasta un nuevo barco que ha sido abandonado en aguas de la Autoridad Portuaria, el velero Catalonia, de casi 15 metros de eslora, que sale a enajenación pública por un precio inicial de 40.500 euros.

Se trata de una embarcación del modelo Babaria 50 con un casco fabricado principalmente en fibra de vidrio y propulsado con un motor Volvo Penta TAMD 22, cuyo precio puede oscilar en el mercado entre los 91.000 y los 117.000 euros, según el informe de tasación de este procedimiento de subasta, que se basa en el coste de modelos de embarcaciones de recreo de características similares.

No obstante, el estado del barco, que fue abandonado en Arrecife y requiere una puesta a punto, ha propiciado que el precio propuesto para la enajenación sea de un 40% menos con respecto a estos valores.

Distribución y equipamiento

Más allá de las condiciones técnicas relacionadas con sus sistemas de propulsión, sus baterías, o equipamientos de navegación y comunicación, entre otras, el Catalonia cuenta con una cubierta de teca natural con una vela mayor y génova enrollable, un bimini y capota antirrociones y pasamanos inoxidables y red de seguridad.

Su interior ha sido diseñado con teca barnizada y en él se encuentra una cocina en L con fregadero doble, cocina de gas de tres fuegos, horno y nevera. El salón consta de un sofá en U, una mesa, aire acondicionado y televisor. Además, el barco cuenta con dos camarotes con baño.

Deficiencias detectadas por el perito judicial

Del análisis realizado por el perito judicial se desprende que el exterior requiere una limpieza y una puesta a punto, puesto que está envejecida y no se descartan posibles pérdidas de estanqueidad y sellado. También será necesario sustituir la vela y arreglar otros elementos como las jarcias o el aparejo.

En el interior, a pesar de que la madera estructural está bien conservada, la tapicería está vieja y sucia y parte del mobiliario está desmontado.

Plazos y condiciones para participar en la subasta

Las personas interesadas en pujar por esta embarcación de recreo deben presentar sus ofertas antes de las 14.00 horas del 26 de enero en el Registro Oficial de la Autoridad Portuaria o en las oficinas de Correos y formalizar el ingreso de una garantía provisional de 2.055 euros, que corresponden al 5% del precio base de enajenación.

El acto público se celebrará cuatro días después, a las 10.00 horas, en el salón de actos de la institución.