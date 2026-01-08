¿Quién es quién entre los querellados por el caso de la Sociedad de Promoción?

Nuevo giro en el caso de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria . La Fiscalía Anticorrupción presenta querella contra cuatro investigados en la causa. El Ministerio Público les achaca los posibles delitos de prevaricación administrativa y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos por contrataciones realizadas entre 2019 y 2025. Por otro lado, archiva la causa que pesaba contra la empresa Camino Viejo y la que implicaba a tres entidades vinculadas con las carpas del Carnaval de 2024 en Belén María.

Elena Rodríguez, gerente de la Sociedad de Promoción. / LP/DLP

Elena Rodríguez

Elena Rodríguez es gerente de la Sociedad de Promoción desde septiembre de 2023. Entró para suceder en el cargo a Agustín Díaz tras ser censado de sus funciones. Licenciada en Derecho por la ULPGC, anteriormente fue consejera delegada en una empresa pública del Cabildo de Tenerife. Llegó a Promoción en un momento en el que la entidad tenía un importante agujero económico.

Encarna Galván, exconcejala de Cultura. / LP/DLP

Encarna Galván

Encarna Galván fue concejala de Cultura durante los ocho años de mandato de Augusto Hidalgo (2015-2023). Además, durante el mismo periodo fue presidenta de la Sociedad de Promoción. Esta empresa municipal es la encargada de gestionar la actividad cultural y festiva que organiza el Ayuntamiento de la capital grancanaria. Actualmente tiene un alto cargo en el Cabildo.

Agustín Díaz, ex gerente de la Sociedad de Promoción. / LP/DLP

Agustín Díaz

Economista de profesión, Agustín Díaz entró como gerente en la Sociedad de Promoción en 2007. En el verano 2023 fue cesado de ese mismo cargo tras llegar Carolina Darias a la alcaldía y pasó a convertirse en director financiero. Finalmente, fue despedido en mayo de 2024 tras detectarse un importante agujero económico en las cuentas de la empresa y ser suspendido de empleo y sueldo previamente.

Natalia Medina, promotora cultural. / LP/DLP

Natalia Medina

Natalia Medina es promotora cultural, reconocida en la Isla por el festival Masdanza y la iniciativa Across HipHop. En 2019 fue desginada como consejera delegada y vocal de Sociedad de Promoción. El pasado mes de junio decidió dimitir "por motivos personales", sin especificar si esta decisión fue motivada por la investigación abierta hacia su persona por parte de la Fiscalía Anticorrupción.