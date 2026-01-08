Más resistentes y eficaces: Las Palmas de Gran Canaria incorpora nuevos dispositivos táser en la Policía Local

Mayor resistencia al agua y la humedad, mayor eficacia y mejor usabilidad. El cuerpo de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria incorpora tres nuevos dispositivos táser. La alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, presentaron este jueves, estos nuevos dispositivos, destinados a reforzar la seguridad en las intervenciones policiales y a mejorar la protección tanto de los agentes como de la ciudadanía.

El modelo T7 cuenta con mejoras en materia de seguridad y operatividad con respecto a los dispositivos que han estado usando los agentes hasta ahora. Se trata de equipos más robustos y resistentes que pueden ser utilizados en condiciones adversas -pueden sumergirse hasta metro y medio en el agua-. Incluye un altavoz integrado que amplifica el sonido del arco de advertencia previo al disparo, por lo que refuerza su efecto disuasorio en situaciones de peligro.

Baterías recargables de larga duración

Según explicó el responsable de la armero de la Policía Local, David Taboada, "aguanta mejor las vibraciones, el polvo, la metralla y el agua". A diferencia de los dispositivos anteriores, disponen de dos tipos de cartuchos que permiten intervenir a corta distancia -metro y medio- o a un mayor alcance -siete metros y medio-. Cuentan con baterías recargables de larga duración, en lugar de los usos limitados que tenían las anteriores.

Estas baterías registran automáticamente la información relacionada con el uso del arma, desde la activación hasta el disparo. Esto permite reforzar la trazabilidad y la seguridad jurídica de las intervenciones al quedar todo recogido en el mismo.

Darias indicó que se trata de dispositivos de última generación que permiten realizar actuaciones policiales “más seguras, eficaces y operativas”, al reducir el riesgo de lesiones en situaciones de especial complejidad. La alcaldesa apuntó que se trata de herramientas no letales que provocan una incapacitación temporal y controlada, lo que facilita la intervención policial.

Por su parte, el concejal de Seguridad enmarcó esta incorporación dentro del proceso de modernización que vive la Policía Local en los últimos años. Íñiguez indicó que el principal valor de estos dispositivos reside en su carácter preventivo, ya que en la mayoría de los casos su mera exhibición permite que la persona deponga su actitud, evitando el uso de la fuerza.