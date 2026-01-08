Tres detenidos con drogas tras una persecución policial de película en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública y, en uno de los casos, también por un delito contra la seguridad vial, tras una intervención desarrollada durante un dispositivo de seguridad ciudadana enmarcado en la Operación Comercio Seguro.

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado 2 de enero, cuando agentes policiales realizaban labores preventivas y detectaron un turismo cuyos ocupantes reaccionaron de forma sospechosa al percatarse de la presencia policial. Lejos de detenerse, el vehículo emprendió una huida a gran velocidad por varias calles, iniciándose una persecución que generó un elevado riesgo para la seguridad pública.

Huida temeraria por vías urbanas

Durante la persecución, el turismo llegó a circular en sentido contrario, poniendo en peligro tanto a peatones como a otros conductores. En uno de los momentos más críticos del seguimiento, uno de los ocupantes intentó abandonar el vehículo en marcha, lo que provocó daños materiales en un coche estacionado y obligó a varios transeúntes a apartarse para evitar ser atropellados.

La actuación policial permitió finalmente interceptar el vehículo y proceder a la identificación de sus tres ocupantes, evitando que la situación derivara en consecuencias más graves.

Intervención de sustancias estupefacientes

Tras el alto policial, los agentes realizaron un registro del interior del turismo, donde localizaron once envoltorios con una sustancia de color blanco, que presumiblemente se trata de cocaína, así como una sustancia marrón resinosa, compatible con hachís.

Además de las drogas, la Policía Nacional intervino herramientas, tarjetas bancarias a nombre de terceras personas, dinero en efectivo y otros objetos que podrían estar relacionados con una posible actividad delictiva, extremo que continúa bajo investigación.

Detenciones de tres individuos

Como resultado de la intervención, el conductor del vehículo fue detenido por un presunto delito contra la seguridad vial y otro contra la salud pública. Los otros dos ocupantes fueron arrestados únicamente por un presunto delito contra la salud pública.

Uno de los detenidos fue puesto a disposición judicial y los otros dos quedaron en libertad con cargos

Una vez practicadas las diligencias policiales, uno de los detenidos fue puesto a disposición de la autoridad judicial, mientras que los otros dos quedaron en libertad, con la obligación de comparecer ante el juzgado cuando sean requeridos.

Investigación abierta

De todo lo actuado se dio traslado al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, que se hará cargo del procedimiento judicial. La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales.

La Operación Comercio Seguro, impulsada por la Policía Nacional, tiene como finalidad reforzar la seguridad ciudadana, prevenir delitos y proteger tanto a comerciantes como a la población en general.