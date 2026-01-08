Los tribunales de instancia empiezan a funcionar en Las Palmas sin grandes cambios

La reforma que pretende transformar la planta judicial de todo el país para adaptarla a los nuevos tiempos ya es una realidad en las Islas Canarias, pero más allá del cambio de denominación no se traduce todavía en una mayor agilidad. Los tribunales de instancia han empezado a funcionar en todos los partidos judiciales, incluidos Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, que concentran un mayor volumen de litigios, pero no han venido acompañados de un aumento del número de plazas de jueces, una medida que la judicatura ve prioritaria para que los ciudadanos puedan resolver sus pleitos con más rapidez.

Las transformaciones más perceptibles se han concentrado en los órganos especializados en violencia sobre la mujer con la asunción de todos los delitos sexuales más allá del ámbito de la pareja y la entrada en funcionamiento de una cuarta plaza en la capital, que ocupará la hasta ahora magistrada en la Audiencia Provincial y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género Victoria Rosell.

Estas secciones especializadas también pasarán a realizar guardias de 72 horas, con lo que asumirán los pases a disposición judicial también los sábados, domingos y festivos. El juez decano de la capital, Juan Avello, asegura que esto supone una "importante modificación" porque, antes, si una víctima de maltrato en Telde sufría una agresión un sábado su agresor pasaba a disposición del juzgado de instrucción ordinario y no del órgano correspondiente.

Ausencia de incidencias

A diferencia de otras regiones, en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria no ha habido que lamentar incidentes en las guardias, explica el magistrado, porque se logró contar a tiempo con un juzgado y unas instalaciones adecuadas para la prestación del servicio.

La cartelería es una de las primeras medidas que se están aplicando y que plasman la transformación de los juzgados de instrucción en secciones en los nuevos tribunales de instancia. Para evitar confusiones, la Ciudad de la Justicia sumará además una oficina de información a la entrada para que los ciudadanos sepan hacia qué salas dirigirse para resolver sus asuntos.

En Canarias, el cambio ha supuesto la transformación de 220 juzgados unipersonales en 19 tribunales de instancia, mientras que 69 juzgados de paz han sido reconvertidos en oficinas municipales de justicia. En total, la reforma ha afectado a más de 2.400 funcionarios. El coste de aplicar esta ley, implementada de forma progresiva en tres fases, supera los 13 millones de euros.

"Una reforma a coste cero y sin crear nuevas plazas resulta ineficaz", advierte el juez decano

"Me parece una buena idea, pero tiene que ser un medio para crear más plazas y una reforma a coste cero y una reforma sin crear nuevas plazas de jueces resulta ineficaz a los efectos que nos interesa", sostiene el juez decano. A esto se le suma la especial situación del Archipiélago, que concentra desde hace seis años la tasa de litigiosidad más alta del país y que presenta una saturación de asuntos en un 60% de sus juzgados.

Avello señala que los tribunales de instancia son "un medio para conseguir que se creen más plazas de jueces y eso todavía no lo hay, son promesas que esperemos que se cumplan". Este refuerzo es el que permitiría que los ciudadanos vieran una respuesta en la reducción de los tiempos de espera y en que los jueces vean reducido el volumen de trabajo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tachó de "imprescindible" la creación de 12 nuevas plazas para adaptarse a la realidad insular, agilizar la actividad de los tribunales y adecuarse al número de pleitos de la región. Esta propuesta fue enviada al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para el desarrollo de la planta judicial de cara a la aplicación de la reforma.

Refuerzos solicitados

Los refuerzos solicitados se concentran en las dos islas capitalinas. El órgano de gobierno de los jueces subrayó la necesidad de constituir nuevas secciones civiles tanto en la Audiencia Provincial de Las Palmas como en la Audiencia Provincial de Tenerife, que tienen módulos de entrada al 328% y al 274% respectivamente a pesar de que la ley considera necesaria la creación de otro órgano desde que se supera en un 100%.

Las propuestas para los tribunales de instancia se centran en la incorporación de diez plazas en la sección civil de Las Palmas de Gran Canaria, dos de ellas de forma prioritaria, y dos en la sección social. Además, Santa Cruz de Tenerife necesita una plaza en la sección mercantil, una prioritaria en lo contencioso-administrativo, una en lo social y dos más en lo civil.

La experiencia en los partidos judiciales más pequeños ha sido "más sencilla y flexible"

El CGPJ también requiere dos plazas en civil en el Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, tres en la misma sección en Telde y una en Arrecife de forma prioritaria. También se requieren, en cuanto a la sección civil y de instrucción, plazas individuales prioritarias en Arucas, Arona y Granadilla y, de forma imprescindible, en Güímar.

"España tiene la ratio de jueces por habitante más baja de Europa y, por la propia composición de la carrera, en los próximos diez años cabe esperar un gran número de jubilaciones ordinarias por edad y de jubilaciones anticipadas. Hace falta tener una previsión, crear muchas plazas y convocar esos puestos. Esa es una promesa que el Ministerio realizó y habrá que estar muy pendientes de que se cumpla", aclaró Avello.

En cuanto a los partidos judiciales más pequeños, en los que ya han entrado en funcionamiento desde hace meses los tribunales de instancia, la experiencia ha sido "más sencilla y flexible". De momento, detalla el magistrado, no hay incidencias con los juicios previstos para la próxima semana y el servicio de guardia "se está prestando con total normalidad".