Valaris retira del Puerto de Las Palmas tres de sus plataformas para desplegarlas en Egipto y África occidental

La multinacional Valaris Limited retirará en los próximos meses la mitad de las plataformas de perforación que tiene en el Puerto de Las Palmas, la DS-12, la DS-10 y la Renaissance D-15, cambiando el skyline de Las Palmas de Gran Canaria en el que estos grandes barcos se han convertido en protagonistas desde el Muelle Reina Sofía y, más recientemente, el Nelson Mandela.

La empresa encargada de atender los buques de esta compañía que utiliza La Luz como puerto base para sus barcos cuando no están realizando misiones, Canarship, explica que la previsión actual es que la primera de estas plataformas en abandonar el recinto portuario de la capital grancanaria será la DS-12, en el mes de marzo. Posteriormente, lo harán la DS-10 en marzo y la Renaissance D-15 en agosto, después de haber sido sometida a trabajos de actualización y mejoras en uno de los astilleros grancanarios, Astican.

Con destino a Egipto y África occidental

Tras su estancia en el Puerto de Las Palmas estos grandes barcos serán desplegados a aguas de Egipto, la primera de ellas, y a la costa occidental de África, las otras dos, donde Valaris Limited realizará trabajos de perforación en proyectos de industria offshore con acuerdos comerciales que suman 627 millones de dólares.

En concreto, tal como anunciado la compañía con sede en Houston, en Estados Unidos, la Valaris DS-12 será enviada a la costa de Egipto, donde permanecerá durante unos 350 días para perforar cinco pozos con BP Exploration Delta, una subsidiaria de la empresa BP, con un presupuesto de 140 millones de dólares, aunque el contrato incluye otros tres pozos opcionales. Este buque de perforación para aguas ultraprofundas para extraer petróleo o gas tiene una eslora de 238 metros y una manga de 42, se incorporó a la flota de la compañía en 2017 y puede trabajar a 7.000 pies de profundidad.

El siguiente en partir desde el Muelle Reina Sofía será la Valaris DS-10, que durante su estancia en Las Palmas de Gran Canaria ha sido objeto de trabajos de puesta a punto y reparaciones a cargo de Astican. La plataforma, que tiene una longitud de 230 metros y un ancho de 38, es una de las naves que Valaris destinará durante dos años a la costa occidental de África, donde ha firmado un contrato de 352 millones de dólares para realizar perforaciones en aguas profundas. A pesar de ser de menor dimensión que la DS-12, está equipada para alcanzar la misma profunidad de trabajo, según la ficha técnica que ofrece la compañía.

Reacondicionamiento previo en Astican

A la misma zona, pero como parte de otro contrato firmado en 2025 por Valaris, valorado en 135 millones de dólares, se enviará a la Renaissance D-15, la última en llegar al Puerto de Las Palmas y la primera en atracar, el 12 de diciembre, en la recién inaugurada ampliación del Muelle Nelson Mandela, después de permanecer fondeada en la bahía de San Cristóbal durante meses. Será, si no hay cambios en la planificación actual, en el mes de agosto.

Los buques realizarán trabajos por valor de 627 millones de dólares

Antes, apunta Canarship, el barco entrará en las instalaciones de Astican para someterse a un extenso programa de reacondicionamiento, mejoras técnicas y actualizaciones de equipos especializados necesarios para las labores que desarrollará en su próxima misión.

Este buque con bandera de las Islas Marshall tiene una eslora de 229,22 metros y una manga de 36 metros, y llegó al Puerto de Las Palmas después de haber estado trabajando estos años en pozos petrolíferos en países como México o Brasil. Entre las ventajas que ofrece se encuentra la capacidad de trabajar a 12.000 pies de profundidad.

Valaris y el Puerto de Las Palmas, un hub estratégico

Cabe recordar que el Puerto de Las Palmas y Valaris Limited han firmado un convenio para que la flota de esta compañía americana, una de las más importantes de la industria offshore del oil and gas, tenga este recinto como hub estratégico, reforzando así el importante papel que desarrolla La Luz en este sector económico.

Junto a estas tres plataformas que está previso que abandonen este año los muelles del Puerto de Las Palmas, la empresa con sede en Houston tiene otras tres en el recinto portuario grancanario, la DS-11, la DS-13 y la DS-14, que por ahora no tienen asignados nuevos destinos ni, por tanto, fecha para dejar La Luz. Además, no se descarta que lleguen nuevas naves de Valaris en los próximos meses.