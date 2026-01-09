Carolina Darias, sobre la gerente de Promoción querellada por la Fiscalía: "Está haciendo una buena gestión"

Las aguas bajan revueltas en la Sociedad de Promoción tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción ha querellado a cuatro de sus altos cargos. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, defendió este viernes que cree en la presunción de inocencia y los apoya; especialmente a la actual gerente de la entidad municipal, Elena Rodríguez, de quien dijo que "se ha acreditado que está haciendo una buena gestión en relación con el trabajo realizado".

El Ministerio Público dio a conocer este jueves la querella contra Elena Rodríguez, gerente de la Sociedad de Promoción desde 2023; su predecesor en el cargo, Agustín Díaz; la expresidenta de la entidad y exconcejala de Cultura, Encarna Galván; y la exconsejera del consejo de administración y empresaria Natalina Medina. Se les achaca un posible favoritismo hacia esta última por haber contratado a su compañía mientras ella era alto cargo de la sociedad, por lo que podrían haber incurrido en los supuestos delitos de prevaricación y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

Además, el fiscal también archivó los otros dos casos vinculados con las denuncias interpuestas por el Partido Popular (PP) en 2024 en contra de la gestión que se estaba realizando en la Sociedad de Promoción en los últimos años. Concretamente, han acabado archivadas las causas que afectaban a la productora Camino Viejo y a las tres empresas vinculadas con la instalación de carpas para el Carnaval de 2024.

Darias mostró su apoyo a todos los querellados, incluida Encarna Galván, compañera de partido y quien actualmente tiene un alto cargo en el Cabildo. "Máximo apoyo a las personas referenciadas en ese decreto para que puedan acreditar su inocencia y en el convencimiento de que las defensas buscarán, y deseo que encuentren, argumentos sólidos jurídicos para acreditar esa inocencia", subrayó.

"Intento de criminalización del Partido Popular"

"Hay una investigación de la Fiscalía, a la que doy el máximo respeto, pero este caso empezó con redes, con tramas, con compensaciones, ahí están las declaraciones. ¿Y qué hay? Un caso acotado de incompatibilidad", añadió. Darias cargó contra el principal partido de la oposición, cuya portavoz, Jimena Delgado, fue quien puso la denuncia, "ese intento de criminalización del Partido Popular de la vida municipal de la ciudad no tiene parangón en ningún otro ayuntamiento".

Darias se mostró "con rotundidad y con contundencia" ante lo que calificó de "deriva frentista" por parte del PP, "desde que hemos llegado no hemos recibido más que denuncias, denuncias y denuncias". Algo que, según la alcaldesa, "lo que denota es que no hay ningún proyecto político detrás de ese grupo municipal". Esta hizo hincapié en que, lo que comenzó como una causa contra 15 empresas del sector cultural, ha terminado con solo una de ellas querellada.

El fiscal indica en su escrito que la Sociedad de Promoción contrató bajo negociados sin publicidad a la empresa Qué tal estás, propiedad de Natalia Medina, de 2019 a 2025, periodo en el que esta era también consejera. El Ministerio Público apunta que ni ella ni los otros tres querellados de la empresa municipal hicieran algo para impedir un posible caso de favoritismo o incompatibilidades. Medina es la promotora del festival Masdanza y de Across HipHop, ambos con varios años de arraigo.