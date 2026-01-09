¿Qué se investiga en el caso de la Sociedad de Promoción? La cronología de los hechos

¿Qué se investiga en el caso de la Sociedad de Promoción? El fiscal Anticorrupción Javier Ródenas ha presentado un escrito mediante el cual querella a cuatro altos cargos vinculados con la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria. El Ministerio Público investiga un posible caso de favoritismo o incompatibilidades por haber contratado la empresa de Natalia Medina mientras ella era consejera del consejo de administración de la sociedad, por lo que podrían haber incurrido en los supuestos delitos de prevaricación y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

El Ministerio Público dio a conocer este jueves la querella contra Elena Rodríguez, gerente de la Sociedad de Promoción desde 2023; su predecesor en el cargo, Agustín Díaz; la expresidenta de la entidad y exconcejala de Cultura, Encarna Galván; y la exconsejera del consejo de administración y empresaria Natalina Medina entre 2019 y 2025.

1996. Fundación de Masdanza

La coreógrafa y bailarina Natalia Medina funda Masdanza en 1996. Se trata de un festival de danza contemporánea con reconocimientos a nivel internacional cuyo objetivo principal es dar a conocer la danza contemporánea en Canarias. Medina también es promotora de Across HipHop, proyecto de danza urbana que lleva ya 17 ediciones a sus espaldas.

2019. Medina llega a Promoción

Natalia Medina se incorpora en octubre de 2019 a la Sociedad de Promoción como vocal y consejera en el consejo de administración. Esta empresa municipal, dependiente del Ayuntamiento capitalino, es la encargada de gestionar los actos culturales y principales fiestas de la ciudad. Para ese entonces ya había contratado los servicios de esta empresaria en numerosas ocasiones.

2023. Cambio de gobierno

Cambio de gobierno en el Ayuntamiento. La nueva alcaldesa, Carolina Darias, cesa a Agustín Díaz como gerente y nombra en su lugar, mediante concurso público a la abogada Elena Rodríguez. Además, Encarna Galván deja la presidencia de la Sociedad de Promoción al no haberse vuelto a presentar a las elecciones municipales.

2024. Denuncia del PP

El PP denuncia ante la Fiscalía la gestión reciente de la Sociedad de Promoción en junio de 2024. Lo hace tras detectarse en el seno de la entidad municipal un agujero económico que superaba los 3,8 millones de euros. Según el PP, había un exceso de contratos menores y de negociados sin publicidad. La denuncia fue ampliada en meses sucesivos.

2025. Dimisión de N. Medina

Natalina Medina decide dimitir como consejera y vocal de la Sociedad de Promoción en julio de 2025. El Ayuntamiento argumenta que fue "por motivos personales" sin especificar que su marcha tuviera vinculación con la investigación que estaba realizando la Fiscalía.

2026. Querella de la Fiscalía

La querella decide presentar querella ante el juez contra Elena Rodríguez, Agustín Díaz, Encarna Galván y Natalina Medina ante un posible caso de favoritismo en la contratación de la empresa de esta última -para organizar Masdanza y Across HipHop- mientras era consejera.