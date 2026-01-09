El Plan de Higiene Urbana llega a más de 30 barrios en Las Palmas de Gran Canaria hasta el mes de junio

La alcaldesa, Carolina Darias, acompañada por el concejal de Limpieza, Héctor Alemán, presentó este viernes la V fase del Plan de Higiene Urbana, un dispositivo especial que refuerza los trabajos ordinarios mediante actuaciones intensivas en distintos puntos de la ciudad.

Esta quinta fase se desarrollará entre los meses de enero y junio y permitirá reforzar la limpieza y el mantenimiento del espacio público en más de 30 barrios de todos los distritos del municipio. Darias subrayó que tras las actuaciones previas se han recogido ya más de 200 toneladas de residuos y se han empleado más de 44 millones de litros de agua.

La regidora avanzó que el Ayuntamiento "espera" licitar próximamente el contrato de recogida de residuos, "que es el que se encuentra más avanzado", una vez se culminen los últimos detalles técnicos y cuente con el visto bueno de los informes municipales preceptivos.

Subrayó que el Plan de Higiene Urbana, que inicia ahora su quinta fase, “es una iniciativa que comenzamos en noviembre de 2023 y que ya ha recorrido la totalidad de los barrios de la ciudad, con actuaciones complementarias, adicionales y extraordinarias a las que se realizan de manera ordinaria”.

Un refuerzo con 37 trabajadores

La V fase del Plan de Higiene Urbana cuenta con 37 trabajadores, entre mandos, conductores y operarios especializados, 14 vehículos, entre camiones baldeadores, furgones hidrolimpiadores, camiones de caja abierta, lavapapeleras, lavacontenedores y una barredora.

Hasta el momento, el servicio de refuerzo ha retirado más de 200 toneladas de residuos en 220 actuaciones

Se desarrollará en horario diurno y nocturno, de lunes a viernes, e incluirá actuaciones como el baldeo integral de calles y aceras, la limpieza de papeleras y contenedores, el barrido manual y mecanizado, el fregado de pavimentos y el saneamiento de espacios afectados por vertidos incontrolados, en función de las necesidades de cada barrio.

Las actuaciones se realizan en los distritos de Vegueta, Cono Sur y Tafira; Centro; Isleta–Puerto–Guanarteme; Ciudad Alta; y Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya.

Resultados de las fases anteriores

El Plan de Higiene Urbana ha recorrido los barrios con actuaciones complementarias a las que se realizan de manera ordinaria. En las cuatro fases previas se han realizado 220 actuaciones en barrios, de las que se han recogido 223.840 kilos de residuos.

Es una iniciativa que comenzamos en noviembre de 2023 y que ya ha recorrido la totalidad de los barrios Carolina Darias — Alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria

Durante el desarrollo del plan se han aplicado 44.597.000 litros de agua para trabajos de baldeo y limpieza integral, así como 3.500 litros de productos desinfectantes, reforzando la salubridad del espacio público.

En materia de saneamiento del mobiliario urbano, se han llevado a cabo 10.787 actuaciones sobre contenedores y 14.627 actuaciones de limpieza y saneamiento del mobiliario urbano, mejorando de forma notable el estado de estos elementos en la vía pública.