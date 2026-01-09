El PP pide dimisiones y ceses tras la querella de la Fiscalía por la Sociedad de Promoción

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, pidió a la alcaldesa Carolina Darias que aparte "de forma urgente e inmediata" a los querellados que ocupan actualmente puestos de responsabilidad tras conocerse el decreto de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de prevaricación administrativa y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos por contrataciones realizadas entre 2019 y 2025.

"Esta es la guinda que le faltaba a la pésima, nefasta y lastimosa gestión de Carolina Darias, que no solo no es capaz de mantener los servicios básicos fundamentales funcionando como la limpieza, la seguridad o la movilidad, sino que ha tenido que declarar una emergencia sanitaria provocada por ella misma".

Delgado destacó que la regidora "se ha victimizado continuamente hablando de que esto es un acoso político y de que hemos judicializado la política" y le ha pedido explicaciones por “no haber hecho nada pese a la gravedad de los hechos".

Insistió en que, antes de presentar las denuncias ante Fiscalía, “se agotaron las vías internas” y se trasladaron advertencias y peticiones de aclaración en los órganos de la propia Sociedad de Promoción, además de en el Pleno municipal. “Si aun así se mantuvo todo igual, la responsabilidad política es clara y tiene nombre: Carolina Darias”, señaló.

La acción del Ministerio Público se dirige contra la exconcejala de Cultura y presidenta del consejo de administración del ente municipal, Encarna Galván; el exgerente Agustín Díaz; la actual gerente, Elena Rodríguez; y Natalia Medina, empresaria y consejera del organismo.

Vía contenciosa

La portavoz de los populares subrayó que el archivo de dos de las cuatro querellas "no se debe a que el Fiscal no haya visto indicios de irregularidades, sino que no las ve en el ámbito penal, sino en lo Contencioso-Administrativo", por lo que aseguró que valoran seguir por esa vía.

Con el Carnaval a la vuelta de la esquina, Delgado destacó que la actual gerente de la Sociedad de Promoción, Elena Rodríguez, una de las cuatro querelladas, fue nombrada en septiembre de 2023 cuando el PP ya había presentado dos denuncias ante Anticorrupción. Recordó que su partido no incluyó en la denuncia a ninguno de los dos gerentes, ni al anterior ni a la actual, "sin embargo, el Fiscal se ha querellado contra ellos, por eso decimos que se le tiene que apartar inmediatamente. No es la persona para poder asumir ningún tipo de gestión", añadió.

La líder de los populares consideró que, a pesar de que la investigación lleva 20 meses, las cosas no han cambiado en la Sociedad de Promoción. "Y me remito a lo que está ocurriendo con el Carnaval de este año, siguen utilizando el mismo modus operandi, por ejemplo con la reciente licitación de la seguridad privada que tras haber quedado desierta, por la vía de urgencia, se ha adjudicado a otra empresa con un incremento del 107%", indicó.

Por otra parte, Delgado pidió también al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que aparte a la exedila de Cultura, Encarna Galván, actual alto cargo en la institución insular "porque no se puede sostener un cargo de confianza política cuando Anticorrupción ha dado el paso de querellarse”.