Estos son los cortes de tráfico en El Sebadal por obras de asfaltado

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reordenará el tráfico en el polígono industrial de El Sebadal durante las noches del 11, 12 y 13 de enero para continuar con los trabajos de asfaltado incluidos en el proyecto de mejora y renovación de la zona industrial.

Las actuaciones se llevarán a cabo en horario nocturno, de 20:00 a 05:00 horas y arrancarán la noche del día 11 en la calle Profesor Lozano, en el tramo de las cocheras de Guaguas Municipales. La noche del 12 de enero continuarán en la glorieta que conecta las calles Doctor Juan Domínguez Pérez y Profesor Lozano, y la del 13, en la calle Profesor Lozano, en dirección a la calle Doctor Juan Domínguez Pérez.

Los cortes y desvíos previstos podrán verse modificados en función del avance de la obra y de las condiciones propias de los trabajos, que cuentan con una inversión de 1,26 millones de euros. Contempla el asfaltado de 40.000 metros cuadrados, el fresado de 25.490 metros cuadrados y la reordenación del estacionamiento, lo que permitirá duplicar las plazas disponibles. El plan incorpora también rebajes de aceras y nuevos tramos peatonales, así como la renovación de 79 luminarias LED.