Adiós a los baches: Tomás Morales estrena nuevo asfalto tras medio siglo sin una renovación completa

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria iniciará la próxima semana los trabajos de fresado y asfaltado del Paseo de Tomás Morales, en el tramo comprendido entre Bravo Murillo y la Plaza de la Constitución, una intervención que obligará al cierre total al tráfico de esta vía durante la ejecución de las obras. La actuación se enmarca en la fase final del proyecto de mejora integral de una de las principales arterias de la ciudad.

Los trabajos se desarrollarán a lo largo de la semana, en horario diurno y nocturno, y afectarán a un tramo de 450 metros. Durante este periodo se establecerán desvíos alternativos y una reorganización específica de la movilidad para garantizar el acceso a las viviendas y a los garajes situados en el entorno de la obra.

La circulación de vehículos será desviada por la calle Ingeniero Bosch y Sintes hacia la calle Senador Castillo Olivares, mientras que el Paseo de Tomás Morales permanecerá cerrado al tráfico. De forma temporal, la calle Murga modificará su sentido de circulación para facilitar el acceso a las viviendas de las calles Ángel Guerra y Luis de la Cruz.

Carriles auxiliares

Este cambio permitirá además habilitar un carril auxiliar de acceso a los garajes situados entre los números 46 y 54 del paseo, así como al garaje del número 62, con el objetivo de mantener la entrada y salida de vehículos durante el desarrollo de las obras.

Según explicó el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, la intervención contempla el fresado de al menos 15 centímetros de pavimento asfáltico y el desmontaje de las losas de hormigón existentes. El cierre total del tramo resulta necesario para permitir la entrada de maquinaria pesada y ejecutar con seguridad una obra que deja la vía intransitable una vez retirada la capa de rodadura.

Para la comunidad educativa del entorno se habilitará un carril auxiliar en determinados momentos y se facilitará el aparcamiento en la zona del Obelisco, con el fin de reducir las afecciones derivadas de los trabajos.

La obra forma parte de un proyecto dividido en dos fases, con una inversión total de 785.281,03 euros, que permitirá completar el primer asfaltado integral de Tomás Morales en más de 50 años. El pasado mes de diciembre ya se concluyó la repavimentación del tramo comprendido entre la Plaza de la Constitución y el Paseo de Madrid.

Una vez finalizados estos trabajos, el Ayuntamiento prevé acometer la repavimentación de la rotonda del Obelisco, una actuación que se ejecutará en horario nocturno para minimizar las afecciones al tráfico.