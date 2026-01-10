Exclusivo no significa ilegal: las claves del archivo de la causa contra Camino Viejo Producciones

Las contrataciones de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria a la empresa Camino Viejo Producciones bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción no fueron ilegales. Con el archivo de esta parte de la investigación, como de la relacionada con las carpas del Carnaval de 2024, el Ministerio Público da por válido el uso dado por la entidad a los procedimientos negociados o de urgencia.

Sin indicios de prevaricación, fraude ni malversación

En el caso de Camino Viejo, la Fiscalía no halló indicios objetivos de prevaricación administrativa, fraude o malversación de caudales públicos. La productora acreditó poseer en su cartera los servicios de los artistas bajo sospecha, lo que encaja con el supuesto legal de “exclusividad artística” y no supone una ilegalidad.

La solvencia y los informes de la Udef, claves en el archivo

Los criterios objetivos de solvencia también resultaron determinantes en el archivo, ya que la Sociedad de Promoción acreditó que Camino Viejo había ejecutado servicios similares en ediciones previas del Carnaval. Además, la Udef, que analizó las cuentas de la productora, no halló transacciones sospechosas, desvíos de dinero, lucro personal ilícito ni facturaciones por encima del coste.

Una controversia administrativa, no penal

La clave que descarta definitivamente el delito en este caso es, a juicio del fiscal, la naturaleza administrativa —y no penal— de la controversia en torno a la fórmula de contratación. A su juicio, el Derecho Penal no debe decidir cuál es el procedimiento administrativo ideal para expedientes de esta naturaleza, sino intervenir solo ante ilegalidades manifiestas.

La contratación de las carpas del Carnaval de 2024

La contratación de las carpas del Carnaval también fue objeto de la denuncia del PP que analizó y acabó archivando la Fiscalía Anticorrupción. En este caso se investigaba una presunta connivencia empresarial —una posible farsa diseñada para una adjudicación directa camuflada, al invitar a tres empresas que compartían administrador o domicilio social— y un uso indebido del procedimiento de urgencia.

El criterio del fiscal sobre la urgencia y la legalidad

En este caso, la denuncia argumentaba que el Carnaval es un evento anual programado con antelación y que los retrasos en las obras de la Metroguagua en Santa Catalina —motivo que propició el cambio de ubicación a Belén María— eran conocidos meses antes por el Ayuntamiento. El fiscal determinó que la motivación de la urgencia es una cuestión de legalidad administrativa, no penal, no sin antes recordar que esta jurisdicción no es lugar para juzgar la “ineficacia, ineptitud o negligencia” de un órgano al no prever un acontecimiento, como el retraso de unas obras. Además, no se hallaron indicios de que la licitación fuera un engaño penal por el solo hecho de compartir administrador.