La Gala de los Homenajeados revela que Marc Anthony se une a la fiesta

Marc Anthony actuará en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canria. Es el primer artista internacional confirmado a la fiesta dedicada este año a Las Vegas, una revelación que se produjo anoche en la primera Gala de los Homenajeados. Medio siglo de pasión y dedicación por el Carnaval se dieron cita en el Teatro Cuyás. Decenas de personas vinculadas a estas celebraciones tan arraigadas a la capital grancanaria se reunieron para otorgar un reconocimiento a 77 personas, instituciones y empresas cuya contribución ha sido una pieza clave para darles continuidad. Y es que su papel durante estos 50 años ha servido para sentar las bases de unas carnestolendas que ya son parte fundamental de la ciudad y que unen a sus distintas generaciones a través de las fiestas, el brillo y los disfraces.

Desde artistas hasta políticos, pasando por periodistas o amantes del Carnaval, son muchas las personas que han hecho de estas fiestas lo que son hoy en día. Algunas, con su creatividad y desparpajo, han dejado una huella visible que las hace ser recordadas a pesar del paso de los años. Otras, que han escogido realizar sus contribuciones desde el anonimato, también han sido indispensables, aunque quizá sus nombres no han resonado tanto.

La gala también sirvió para anunciar a Marc Anthony como primer artista internacional confirmado en las fiestas

Para honrar el legado que construyeron en el pasado y que siguen construyendo en la actualidad, los grandes protagonistas de la noche fueron bañados en aplausos cada vez que eran llamados a subir al escenario, donde hubo en todo momento traducción simultánea a lengua de signos y mucha emoción en el aire.

Durante la gala hicieron acto de presencia la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el recientemente estrenado concejal de Carnaval, Héctor Alemán, quienes entregaron ellos mismos algunos de los reconocimientos de la noche. Además, estuvieron acompañados por el director artístico de estas fiestas, Josué Quevedo.

13 categorías de homenajeados

Empresas, comparsas, diseñadores, directores artísticos, escenógrafos, carnavaleros, carroceros, drag queens, medios de comunicación, pregoneros, murgas, servicios municipales y gestores públicos fueron las 13 categorías que, a lo largo de la cita, fueron anunciando la lista de 77 figuras esenciales que han moldeado el Carnaval.

Una última categoría dedicada a Paco Mario, que ha puesto voz al Carnaval durante décadas y que este año repetirá como pregonero, cerró la entrega de reconocimientos para que todos los homenajeados salieran una última vez al escenario al son del himno del Carnaval.

Personalidades del Carnaval

Durante la gala hicieron acto de presencia la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el recientemente estrenado concejal de Carnaval, Héctor Alemán, quienes entregaron ellos mismos algunos de los reconocimientos de la noche. Además, estuvieron acompañados por el director artístico de estas fiestas, Josué Quevedo.

Tampoco faltaron a la cita diversas personalidades que ponen rostro y emoción a las carnestolendas de Las Palmas de Gran Canaria, consolidando a lo largo de estas cinco décadas una arraigada tradición carnavalera.

Entre ellos figuraron también en el escenario, haciendo entrega de los homenajes, personalidades como Luisa Lozano, componente de la comparsa Los Caribe; Laura Medina, la Reina del Carnaval 2012; el comunicador Baby Solano; la humorista Omayra Cazorla; Néstor Santana, el diseñador del cartel de esta edición; el comunicador Tomás Galván; Ronald García, director de la orquesta Armonía Show; o Pepe Talavera, director de la murga Los Twittys, entre otros. Asimismo, acudieron algunas de las aspirantes a los tronos de este 2026, cuyas bandas fueron entregadas en un acto por la mañana en el mismo Teatro.

Risas, música, emoción y brillo

Omayra Cazorla, con su característico humor tan propio, no se limitó a hacer entrega de los reconocimientos, sino que también hizo reír al público con una intervención que entonó entre categorías. También la comparsa Araguimé tuvo su momento, ya que hacia el comienzo del acto realizó un enérgico número de baile con brillantes trajes coloridos llenos de plumas y lentejuelas que ayudó a todos los asistentes a empezar a calentar motores. Y, justo antes de la última categoría, pudieron disfrutar de una actuación musical a cargo del cantante St. Pedro.

Un emotivo vídeo invitó a traer de vuelta la memoria de unos carnavales que nacieron "sin saber dónde podían llegar" pero con "una cosa clasa: la necesidad de sentirnos vivos". A través de las fotografías antiguas, ofreció un recorrido por unas fiestas que aúnan "compromiso, unión, emoción compartida e identidad" configurándose al mismo tiempo como "refugio y escenario, grito y abrazo".

Una gala cada cinco años

La amplia diversidad de homenajeados abarca a personas de múltiples generaciones, incluyendo también a personas ya fallecidas cuyo legado perdura y aún es recordado. Pero estas fiestas, que se construyen colectivamente, no se olvidan de todos aquellos y aquellas que, aunque no figuraron en esta lista, han contribuido de forma muy notoria a la historia festiva de Las Palmas de Gran Canaria.

Por ello, la Gala de los Homenajeados pretende ser una cita lustral, es decir, celebrarse cada cinco años, para seguir ampliando los reconocimientos en unas fiestas que están muy vivas y agradecer a aquellas personas que las siguen haciendo posibles. Así lo auspició el comité que, a través de una mesa de trabajo, seleccionó los nombres de esta primera edición teniendo en cuenta los criterios de empeño, innovación, valentía y aportación de cada una de las figuras.

El grupo estuvo integrado por el concejal de Carnaval, Héctor Alemán, el director artístico Josué Quevedo y diferentes agentes conocedores de los carnavales, entre los que se encuentran Paco Medina, Rafael Reyes, Esther Galván, Pepe Aguilar y Miki Ayala.

La apertura de un año de eventos

Para celebrar este 50 aniversario tan especial, la primera Gala de los Homenajeados ha supuesto la apertura de todo un año lleno de eventos que irá más allá de las fechas en las que se celebra el Carnaval. En este 2026, bajo la temática de Las Vegas, los actos se celebrarán entre el 23 de enero, día en que se pronunciará el pregón inaugural, y el 1 de marzo, cuando tendrá lugar el Entierro de la Sardina.

Darias hizo hincapié en lo que representa este aniversario: "50 años de historias compartidas, ilusión, emoción, libertad, orgullo, diversidad y también proyección exterior de un Carnaval que es de Interés Turístico Internacional. Un entusiasmo colectivo que ha ido transmitiéndose año tras año, de generación en generación".