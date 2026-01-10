La pequeña cafetería de Las Palmas de Gran Canaria que sirve una de las mejores tartas de España

Un rincón de Las Palmas de Gran Canaria reúne el sabor intenso de las frutas frescas de kilómetro cero y el chocolate francés de alta calidad. Lo hace en forma de dulces bajos en azúcar, una perla de la gastronomía que se elabora a diario siguiendo una receta propia. Se trata de Texturas de chocolate, la cafetería de María José García Artiles, cuyo postre de chocolate hecho con tres texturas diferentes fue incluido en la lista de mejores tartas de España de la revista Elle en 2019.

Aunque ese es uno de sus grandes atractivos, no se puede pasar por alto la multitud de sabores que abarca el local. Otra de sus especialidades es la tarta de queso, que va desde la clásica con queso de cabra hasta la de pistacho, pasando por dulce de leche o chocolate. Para los amantes de los sabores fuertes, también hay una variedad que lleva quesos cabrales y ahumados.

Una distinguida formación

La pasión de María por la repostería, una rama gastronómica que combina creatividad y precisión, viene de bastante lejos. Desde que era pequeña le llamaban mucho la atención las tartas de fondant que se elaboran en Argentina por sus colores y formas, si bien matiza que "todo el mundo aparta el fondant porque de sabor no es muy rico".

Es por ese motivo que ella pretendía crear unos dulces que tuviesen un vibrante colorido y, al mismo tiempo, un sabor acorde con su aspecto. Empezó trabajando sin cobrar durante unos ocho meses en un obrador de Vecindario y, posteriormente, acudió a Madrid para formarse en la Escuela de alta cocina Le Cordon Bleu.

Inspiración y un trabajo constante

En la capital trabajó durante un tiempo con el afamado pastelero catalán Oriol Balaguer. Sus creaciones, que acumulan numerosos galardones –entre los que destaca el del Mejor Postre del Mundo en 2001–, fueron la inspiración para la tarta de textura de chocolate que elabora María en su establecimiento. También estuvo varios años trabajando en un hotel residencia, donde cocinaba otro tipo de platos además de postres, si bien siempre tuvo claro que su especialidad es la repostería.

La parte más complicada, asegura, es conseguir la consistencia adecuada de los glaseados, en especial el de frambuesa. María reconoce que, al principio, atravesó un periodo de frustración y lágrimas en el que estuvo haciendo "un montón de pruebas porque no conseguía la textura que quería". Pero el esfuerzo mereció la pena, ya que sus tartas variadas de diversos tamaños son todo un éxito.

Frutas frescas y un chocolate de alta calidad

Uno de los secretos para conseguir su característico sabor es utilizar frutas y verduras locales de kilómetro cero para conservar el frescor de los vegetales y potenciar el sabor de los dulces. Así, también puede incluir algunos postres estacionarios en función de la fruta que esté de temporada, como es el caso de la fresa, la piña o el mango.

Sus recetas, además, llevan una cantidad reducida de azúcares, lo cual permite saborear mejor el único producto que trae de fuera: un chocolate francés 70% de Valrhona, referente internacional de alta calidad para la pastelería.

"Siempre le quitamos todo el azúcar posible a las tartas que hacemos y tienen un sabor muy puro a chocolate. No te queda el regusto a azúcar ni a amargura. También intentamos que sea una pastelería en la que el azúcar no te canse, sino que tenga el sabor potente de la fruta", matiza.

300 kilos de chocolate y desayunos con pan integral

Este año, por primera vez, ha decidido comprar de una sola vez el chocolate de Valrhona que planea usar a lo largo de todo el año. El pedido suma unos 300 kilos y, aunque puede parecer bastante, asegura que "eso se gasta".

También tiene una gama de desayunos con panes integrales. Algunas de sus tostas llevan alcachofa con humus y rúcula o tomate cherry marinado y horneado.

La precisión de la repostería

María se ha planteado ampliar su negocio o poner un pequeño local en el sur, ya que tiene bastantes clientes que vienen expresamente de esta zona para degustar sus creaciones. Sin embargo, por ahora, considera que no es el momento: "Prefiero tener algo pequeñito a que se me vaya de las manos y no poder controlar todo lo que sale".

Y es que la repostería, tal y como explica María, requiere de una exactitud casi milimétrica para conseguir unos sabores óptimos que fidelizan a sus clientes hasta el punto de que algunos repiten a diario.