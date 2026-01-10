Rafael Bittini Delgado: "El Puerto de Las Palmas debería convertirse en una ciudad lacustre como Ámsterdam"

Rafael Bittini es uno de los expresidentes del Puerto de Las Palmas que serán homenajeados el próximo 15 de enero en el marco de la presentación del libro Presidentes a pie de muelle, obra del periodista Manuel Vidal, en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Durante su presidencia, la primera de la democracia, el recinto de Las Palmas de Gran Canaria experimentó una gran transformación.

Usted fue el primer presidente de la autoridad portuaria en la época democrática. ¿Cómo se vivió el llevar las riendas de un lugar tan estratégico en un momento tan crucial?

Cuando me nombraron presidente en el Congreso de Ministros de agosto de 1977 sentí un poco de miedo escénico porque sustituía a una etapa de presidentes muy dignos y con mucho respeto, pero las diferencias entre ellos y quienes les seguimos a continuación fueron varias y notoria. Fue una época muy curiosa; tuvimos el compromiso de rescatar el Puerto para una manera de gestión diferente que significaba tener una transición de la época antigua dirigida por los grandes presidentes como Matías Vega o Alejandro del Castillo, conde de la Vega Grande, y la nuestra tenía que ser marcadamente diferente. En mi caso concreto, además, era una cosa poco especial porque yo no fui presidente que cobré dinero por la gestión; fui el único presidente que no ha cobrado y lo digo con mucho honor porque fue importante ayudar en aquella época a sacar adelante un puerto en una época en la que terminaba un periodo bastante difícil para la sociedad entera, para un país que salía de años donde la falta de libertades oscurecía el desarrollo que nos tocó vivir. Tuve la gran suerte de contar con unos colaboradores fantásticos que hicieron que todo se pudiera materializar.

¿Qué urgencias había en el puerto en ese momento?

Había que rentabilizar el Puerto y modernizar la parte económica para tener una cuenta de resultados positiva, que no lo era cuando llegué. Nuestro compromiso fue administrar el Puerto para obtener una rentabilidad de los activos tanto fijo como móviles y en esa etapa, que fue dura, se consiguió gracias a la ayuda de la gente del puerto.

Tras una etapa larga de Franquismo, ¿encontró mucha resistencia por parte de los agentes privados o públicos?

De los agentes públicos, no, y me refiero a todo el personal de la Junta del Puerto. Tanto los portuarios, los administrativos, guardamuelles, técnicos, los directores técnicos fueron muy leales y prestaron una colaboración magnífica que ayudó al cambio e hizo que dirigir y administrar el Puerto fuera relativamente fácil. De esa relación han salido amistades francamente buenas

Rafael Bittini, ex presidente de la Junta del Puerto. / José Carlos Guerra / t

¿Y el privado?

Estaba esperando a ver qué hacíamos. Mi relación con los empresarios fue francamente buena aunque tuvimos algunos enfrentamientos, pero poco a poco fuimos suavizando las dos posturas y conseguimos grandes logros para la Administración. De esa relación han salido unas amistades buenas y que recuerdo con mucho cariño, como el presidente de la Asociación de Consignatarios de Buques, Armando Bordes, que me dijo una frase que me hacía mucha gracia y me pareció un piropo cuando me fui de la junta del Puerto: "Tú subiste por la escala de gato y bajaste por la escala real". Tambien quiero resaltar la actividad de los portuarios, tanto los representantes sindicales como los trabajadores, que fueron miembros magníficos de la junta de gobierno con muy buenas ideas.

¿Sintió alguna presión política en esos momentos?

En aquella época había un poco de incertidumbre, pero tuve la suerte de tener un gran amigo, Juan Cambreleng Roca, que era jefe del gabinete del ministro de Obras Públicas, Joaquín Garrigue, y fue un gran asesor.

¿Hubo algún momento más delicado?

Tuvimos la desgracia de que en esa época murió la niña Belén María y se desató una huelga y un enfrentamiento tremendamente duro, pero el Puerto continuó adelante. El mismo día que empezó la huelga llegó a la isla el gobernador civil, José Luis Barco, y me llamó para decirme que le gustaría que estuviera en las reuniones para que pudiera coordinar el trabajo de la estiba y la desestiba de los barcos, dando interés preferente a la carga necesaria para la ciudad, como la alimentación. La verdad que fue una época difícil y, a pesar de la tristeza que produce la muerte de alguien tan joven, se solventaron las cosas con una cierta facilidad.

¿Cuáles fueron los primeros cambios que realizaron?

Todas las obras que se hicieron en el Puerto de las Palmas fueron realmente importantes, como recibir el dique Reina Sofía, que nos dio 200 hectáreas de aguas abrigadas, y al mismo tiempo aceptamos el concepto de que el Puerto debería financiarse por sí mismo y a eso me refería cuando dije que el puerto se lleva solo. En esa época ni siquiera tenía una cuenta corriente, sino que tenía el dinero depositado en una caja del Banco de España y una de mis primeras acciones fue abrir una cuenta.

Le tocó una etapa de gran transformación. ¿Percibía entonces que el puerto alcanzaría la importancia de hoy en día?

Lo preparamos para eso. Tan importante como el Reina Sofía, quizás más incluso, fue tirar el espaldón para unir el puerto interior con el exterior, haciendo un gran puerto. La posibilidad de unirse después con la Baja del Palo en la península del Nido significaba tener más de 500.000 metros cuadrados de superficie portuaria. También nos dimos cuenta de que el puerto no solo tenía que crecer en aguas abrigadas, sino tambien en servicios y competir con lo que se nos avecinaba. Tirar el espaldón permitió entubar las tuberías necesarias para dar suministro a buques a pie de muelle. Al mismo tiempo, nos dimos cuenta que no solo había necesidad de suministrar combustible, sino ofrecer variedad en el suministro, al tiempo que se rellenaban los muelles N1 y N2 que se convirtieron en grandes muelles operativos. Lo que más me gustó fue el Muelle Deportivo, que no existía y solo estaba la Dársena de Embarcaciones Menores, que no estaba muy limpia. Lo primero que hicimos fue sanear todo, colocar baños y servicios, y poner el primer pantalán que dio lugar a lo que ahora es, y limpiar Las Alcaravaneras, que no digo que toda la suciedad fuera de vaciado de sentinas, pero estaba en mal estado. Allí pusimos unas grandes murallas para la recogida de residuos sólidos para evitar que entraran a la playa.

¿Se lograron los retos que se planteó?

Cuando llegué el Puerto perdía ocho millones de pesetas por explotación y cuando me marché, ganábamos ocho millones. También fue un éxito comercial lograr que el Ministerio nos permitiera firmar una serie de conciertos directos con las navieras para ofrecer una tarifa acomodada a cada una por el número de escalas y operaciones, lo que dio lugar a que se batiera el récord de buques operados teniendo el canal de Suez abierto.

¿Cómo ve La Luz ahora?

El Puerto crece. Se ha hecho una obra magnífica encima de las que nosotros hicimos, pero siempre me queda la duda de si ese es el único o el mejor camino que se debe seguir y uno de los grandes retos que tiene la sociedad canaria es saber dónde va a ir el nuevo puerto de la Isla.

¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál cree que debe ser el futuro de este espacio?

Yo tengo una opinión muy particular. El antiguo puerto de Nueva York se trasladó New Jersey y la vieja zona portuaria se convirtió en zona urbana. ¿No sería pensable cambiar el Puerto de Las Palmas definitivamente de dónde está y convertir todas las aguas abrigadas en una ciudad lacustre como puede ser Ámsterdam? Si todo ese suelo se convirtiera en una ciudad lacustre, el Puerto ganaría una fortuna en bienes reales.

¿Y cuál sería la alternativa para la actividad portuaria?

Hay que buscar una zona donde las bajas marinas permitan un puerto con grandes diques y buques, y creo que desde la baja de Gando hasta Arguineguín tiene espacio para una expansión suficiente. Yo no soy técnico ni quiero suplantar a ninguno, pero es evidente que una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria no puede estar cerrada por un puerto que cuando dé el salto y llegue a los dos millones de TEU puede colapsar la ciudad.

¿Haría algo de forma distinta a cómo lo hizo?

No se podía haber hecho nada distinto porque no se podía tirar el puerto para hacerlo de nuevo y no me arrepiento de nada. Seguramente habré cometido errores como otro cualquiera, pero lo hice todo con la mejor intención y creo que hubo bastante buenos resultados. Fui cinco años presidente de la Junta del Puerto y cuando se constituyó en Madrid un comité de todos los presidentes de puertos de España, me nombraron presidente sin que yo estuviera presente. Estoy contento con lo que hice en una época difícil en la que había que implantar un sistema nuevo de hacer puerto.