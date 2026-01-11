Cemelpa supera las 127.000 llamadas durante el año 2025

El Centro Municipal de Seguridad y Emergencias de Las Palmas de Gran Canaria (Cemelpa) atendió, durante el pasado año 2025, un total de 59.501 incidencias en la ciudad, al tiempo que gestionó 127.406 llamadas telefónicas, consolidándose como un recurso esencial para la coordinación de los servicios municipales de seguridad y emergencias.

Del total de incidencias registradas entre enero y diciembre, la mayor parte correspondió a actuaciones relacionadas con la seguridad vial, que concentraron cerca de la mitad de los avisos atendidos. Le siguieron las incidencias vinculadas a la Policía Ambiental y Urbanística y a la seguridad ciudadana, mientras que el resto se repartió entre actuaciones de Policía Social, Policía Administrativa, incendios, códigos de apoyo y servicios médicos, entre otros ámbitos.

En cuanto a la actividad telefónica, el Cemelpa ha recibido una media diaria de más de 330 llamadas, distribuidas entre los distintos turnos operativos. El turno de mañana concentró el mayor volumen de llamadas, con una media diaria de 171, seguido del turno de tarde, con 125, y del turno de noche, con 44 llamadas al día.

Asimismo, durante la tormenta Emilia el Cemelpa atendió 2.170 llamadas directas y 745 fueron derivadas desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112. Esta operativa fue posible gracias a la integración de los sistemas de información de ambos centros, que permite el intercambio bidireccional de incidencias en tiempo real.

Coordinación

De este modo, los avisos registrados inicialmente en el 112 que requieren la intervención de la Policía Local o del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento pueden transferirse al Cemelpa con toda la información asociada, al igual que ocurre en sentido inverso. Esta coordinación tecnológica y operativa facilita una gestión más eficiente de las emergencias y contribuye de manera directa a la reducción de los tiempos de respuesta cuando resulta necesaria la actuación conjunta de ambos centros.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, ha señalado que «desde la renovación del sistema y la incorporación de la geolocalización, tanto de los incidentes como de todos los recursos municipales, se ha mejorado la eficacia y la eficiencia en la respuesta a los incidentes que tienen lugar en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y, sobre todo, la atención a los vecinos y vecinas que recurren a este servicio de emergencias cuando tienen un problema».

El Centro Municipal de Seguridad y Emergencias es la sala desde la que se coordinan las comunicaciones de la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y Protección Civil, además de otros servicios municipales. En los últimos años, el Cemelpa ha incorporado un sistema avanzado de gestión inteligente de incidencias que permite monitorizar en tiempo real todo el municipio, geolocalizar los avisos y generar mapas de calor y análisis predictivos.

Actualmente, en la sala del Cemelpa trabajan de forma habitual una veintena de operadores de la Unidad de Transmisiones de la Policía Local y un jefe de sala, que cuentan con puestos de trabajo dotados de tecnología avanzada para atender de forma simultánea las comunicaciones telefónicas y de radio, reforzando así la atención a las llamadas recibidas a través del 092.