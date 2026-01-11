Las lluvias pintan La Isleta de verde efímero: "Aquí la tierra siempre ha sido generosa cuando cae agua"

La cara verde de La Isleta se deja ver en cuanto amainan las nubes escurridas. Unas tímidas especies vegetales, escondidas en el marrón de la tierra cuando el agua no abunda, reaccionan con las descargas de agua regalando vibrantes colores efímeros. Tres borrascas seguidas que han impactado en Las Palmas de Gran Canaria a lo largo de los tres últimos meses han hecho renacer el paisaje llenándolo de vida en forma de hojas y plantas. Pero poco a poco empiezan a apagarse los colores, ahora que el sol ha tomado el testigo a los chubascos, para iluminar la obra que han dejado las nubes. Hasta que termine de apagarse el verde de la flora, la luz solar que incide en la montaña de Las Coloradas y la playa de El Confital permite verlo brillar como un lienzo, a la espera de que se seque la pintura.

Claudia, Emilia y Francis son las responsables de que la vegetación haya vuelto a salpicar en distintas ubicaciones del Archipiélago, como es el caso de La Isleta reverdecida sobre el suelo negruzco. Las tres borrascas, que han concatenado los chubascos desde noviembre hasta enero, han dejado descargas que en algunos casos superaron los 150 litros por metro cuadrado. Aunque para muchas personas haya supuesto un buen palo, y más de una haya maldecido el tiempo con los calcetines enchumbados, las precipitaciones siempre vienen anunciando que los montes rebrotan con más fuerza.

Días de paseos y calma

Las lluvias ya quedaron atrás, la tierra tuvo tiempo de refrescarse y las presas que a menudo se acostumbran a estar vacías han tomado un buen trago de agua. Lo que ha quedado después de su incidencia son unos días que invitan al paseo, tanto a turistas como a residentes, que admiran un paisaje decorado de plantas. En rincones costeros como El Confital y Las Coloradas, las vistas vienen acompañadas por un agua cristalina que, con el impacto de los rayos solares, da la impresión de que en la superficie están bailando lentejuelas plateadas.

Por los caminos y senderos se pueden ver familias, parejas o transeúntes solitarios que aprovechan un luminoso domingo para desconectar de la rutina de la semana –o reconectar con la calma– y disfrutar del ambiente. Algunos, cargando sus cámaras de fotos, pretenden inmortalizar la belleza natural del verde remanente que poco a poco se va secando con la incidencia del sol. Otros, como es el caso de Toni y Sara, la disfrutan paseando de la mano y observando con los ojos bien abiertos.

"Desde que pega el sol, en seguida se seca otra vez. Siempre que cae agua se pone verde, pero lo malo es que dura poco" Toni, vecino de La Isleta

Toni es isletero de toda la vida, y por eso dice con conocimiento de causa que "aquí la tierra siempre ha sido generosa" cada vez que llueve. Hace unos días, cuando emprendió uno de sus habituales paseos, no podía contener la emoción: "Yo se lo decía a ella, parecía Irlanda". Pero también sabe que lo bueno, si breve, es dos veces bueno, y por eso siempre acaba llegando en momento en que se termina.

"Desde que pega el sol, en seguida se seca otra vez. Siempre que cae agua se pone verde, pero lo malo es que dura poco. Hay que venir pronto para sacarle la foto porque se seca muy rápido". Sin embargo, más que un final, se trata de un ciclo. Cuando el cielo vuelva a llenarse de nubes grises, y estas lloren sobre la tierra, volverá a brotar el verde encendido que contrasta con los tonos ceniza de las laderas.

Un ocio variado en la naturaleza

Los matos que aún persisten brillan el doble cuando las escasas nubes blancas se apartan para que los rayos de sol puedan iluminarlos. El resultado es un domingo de revista, en el que hay niñas y niños que corretean y algunos aventureros cargando sus tablas de surf. Otros amantes del mar prefieren un deporte más contemplativo, por lo que llevan cañas de pescar hasta la orilla, mientras que hay quienes dedican el día a hacer senderismo u atletismo. Tampoco faltan los amigos peludos, que pueden pasear con libertad sin restricciones de espacio.

Es el caso de Ele, el pequeño compañero perruno de Camilo y Alejandra, una pareja que también vive por la zona y que, en sus habituales paseos, tiene el privilegio de disfrutar de unas vistas cambiantes que se amoldan a la humedad y la aridez de la época. "Toda la lluvia que cayó le viene bien a la Isla, hay mucha vegetación que normalmente no está", matiza Camilo.

Teniendo este espacio cerca de su casa, decidieron aprovechar su día libre juntos para dar un buen paseo y tomar alguna que otra cerveza en su camino de regreso. Pero también hay quienes, en lugar de hacer paradas, prefieren proveerse de todo lo necesario antes de salir a disfrutar del paisaje. Y es que algún que otro grupo de amigos o parejas apareció cargando en sus manos con neveras y bolsas de comida para hacer un pequeño picnic en un espacio donde confluyen el negro volcánico envejecido, el verde vibrante pospluvial y el azul cristalino de unas aguas que permiten apreciar el espectáculo de la biodiversidad marina.

Un lugar idóneo para el buceo

Ladera abajo, adentrándose en el océano Atlántico por la costa de El Confital, estuvieron Felipe y sus amigos pasando el día con los pies remojados. Suelen venir a esta zona porque consideran que es "una de las playas más naturales que se pueden encontrar aquí", lo cual, combinado con la cercanía respecto a su casa, lo convierte en uno de sus lugares favoritos. Su asiduidad en distintos rincones naturales le ha permitido observar que, después de unos meses de intensas lluvias, "la Isla está más verde y más bonita".

Pero no vinieron solo a pasear, sino también a disfrutar de uno de sus grandes pasatiempos: el buceo. Felipe señala que El Confital es una zona "muy buena" para hacerlo, en especial en días soleados y tranquilos como lo fue este domingo en Las Palmas de Gran Canaria. "Tenemos la desgracia de que casi siempre está nublado y, como han salido unos rayitos, vamos a disfrutarlos", relata el joven gaditano que reside en la capital grancanaria desde hace unos cinco años.

Al bucear en un día así, matiza, la claridad permite ver a mucha mayor profundidad las distintas especies de peces y chuchos que habitan el ecosistema, y que es capaz de diferenciar gracias a que buena parte de sus amigos son científicos especializados en el mundo marino. En esta ocasión, concretamente, vinieron con la intención de avistar pulpos: "Nos gusta mucho cómo se desarrollan o cómo juegan con ellos mismos. Hemos visto unos cuantos y ha sido superdivertido interactuar con ellos un rato".

Un rincón que enamora a residentes y turistas

Por la misma zona estuvo Matt paseando durante varias horas. El profesor de inglés de origen británico, afincado en Gran Canaria desde hace años, cuenta que suele venir cada pocas semanas a disfrutar de este espacio natural donde conviven los colores y los distintos paisajes en un mismo espacio. Toma una fotografía de un lagarto que parece posar para él sobre una gran roca mientras explica las distintas especies de reptiles que habitan la Isla. Y es que, además de disfrutar de la naturaleza, también le gustan mucho los animales.

No duda al decir que, "definitivamente", este es uno de sus lugares favoritos de Gran Canaria, lo cual se debe, en gran medida, al silencio, la tranquilidad y la limpieza de la ubicación. Pero matiza que nada de ello sería posible si no fuese porque, además, "la gente respeta este sitio".

De vuelta ladera arriba, donde distintos grupos de personas hacen senderismo, Liz y Michael hacen una pequeña ruta por la montaña de Las Coloradas. Se encuentran de luna de miel, disfrutando de los distintos paisajes que ofrece la Isla, después de haber realizado una pequeña investigación para trazar su itinerario. Pero nunca fue algo inamovible, ya que en sus últimos días de estancia, cuando se rompieron las botas de Liz y tuvieron que ir a comprar unas nuevas, hablaron con varios isleños que les recomendaron algunos pueblos y ubicaciones que no contemplaban inicialmente. Su conclusión, en cualquier caso, está clara: "Es un paisaje precioso".