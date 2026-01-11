Marc Anthony actuará en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026
El artista puertorriqueño mantiene una relación estrecha con Canarias, donde ha actuado en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera
Marc Anthony actuará en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, convirtiéndose en el primer artista internacional confirmado para la 50ª edición del evento. El cantante se subirá al escenario de Las Vegas en un año especialmente significativo para el carnaval capitalino, que afronta esta efeméride con una programación concebida para poner en valor su dimensión histórica.
El anuncio se dio a conocer este sábado durante una gala celebrada en el Teatro Cuyás, en la que la organización rindió homenaje a 77 personas, empresas e instituciones que han contribuido de manera decisiva a la trayectoria del Carnaval. Este acto sirvió, además, como arranque oficial de una edición que mira tanto a su legado como a su proyección futura.
La elección de Marc Anthony no es casual. El artista puertorriqueño mantiene una estrecha vinculación con Canarias, donde ha actuado en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera. El éxito consolidado de las fiestas y la presencia de grandes figuras en los Carnavales en los últimos años han facilitado, además, la incorporación de artistas de primer nivel al programa.
