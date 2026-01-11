La palabra toma el micro: así funciona el 'poetry slam' en Las Palmas de Gran Canaria

«Un, dos, tres, ¡slam!» Las pizarras se alzan en el aire: es la señal de que el público ya tiene su veredicto. Metidos en el papel de jueces provisionales y con un cariño que valora lo difícil que es subirse a un escenario a compartir escritos propios, ellos son los encargados de poner nota a las actuaciones de la tarde. Esto es lo que se conoce como un poetry slam, una competición con dos rondas en las que los participantes disponen de un tiempo determinado para interpretar sus textos delante del público y conseguir su atención. Para atraparlos para meterlos de lleno en las emociones que quieren transmitir. Un formato que, el pasado mes de agosto, renació en Las Palmas de Gran Canaria y que el 16 de enero vuelve con su quinta edición al «espacio sotánico» de Ultrarte, en el barrio de La Isleta, a las 18.00 horas.

La iniciativa nace del impulso compartido entre Teresa Gubern, Adán Nada, Virginia (La niña de la calle) y Lidia Towiz Pon, personas vinculadas desde hace años a los circuitos de poesía que se unieron para intentar juntar a la gente, crear buen ambiente y potenciar la cultura y la poesía en la Isla con una iniciativa en la que, además de la escritura, el ritmo y los gestos son fundamentales.

Cada slam reúne a entre cinco y 12 participantes -llamados slammers- que recitan bajo unas normas concretas. Los textos deben ser propios, el tiempo máximo es de tres minutos y no está permitido el uso de atrezo. Tampoco se puede cantar o recitar textos de otros autores más allá de unos segundos determinados. Todo el peso recae en la voz, el cuerpo y la palabra.

El papel del público es central: primero escucha y luego decide. Las puntuaciones se recogen en pizarras repartidas por la sala y, tras cada intervención, se dejan unos segundos para votar. Las personas que no se conocen comentan entre ellas lo que acaban de escuchar antes de elegir una nota y, así, se va creando una pequeña comunidad unida por los versos. Después llega el ritual compartido: la cuenta atrás y las pizarras que se levantan al mismo tiempo.

En la primera ronda participan todos los poetas y, en la segunda, regresan al escenario quienes han obtenido mayor puntuación para interpretar de nuevo antes de elegir al ganador o ganadora de la competición. En algunas sesiones también se han probado otras fórmulas de votación, como el aplauso, la mano alzada o códigos QR, siempre con la intención de implicar a quien asiste.

«Mirar a los ojos»

«Lo pienso mucho como si los participantes fueran un cuentacuentos pero de una forma más poética. Tienes que darle la manita a la persona que te escucha, sin infantilizarla, y llevarla a donde tú la quieras llevar», relata Gubern, una de las organizadoras del evento y también poeta. Para ella, la clave está en «que el poema les cautive, capte la atención y no les haga divagar y pensar en otra cosa». Es decir, una interpretación que sea como una especie de mindfulness entre rimas y metáforas, en la que también es clave, tal y como indica Gubern, «mirar a los ojos».

Cada encuentro es distinto. Cambian las personas, los estilos, las temáticas e incluso el sitio. «Es muy variado. En el último slam había mucha comedia y fue genial», explica Gubern. También hay variedad en las formas: hay quien recita de memoria y quien prefiere leer, quien llega con más nervios y quien pisa el escenario con seguridad. Pero el objetivo es siempre el mismo: compartir, conectar con la audiencia y celebrar la palabra hablada (lo que se conoce como spoken word) de todos los poetas participantes.

El proyecto es autogestionado y, por ahora, la entrada a cada evento es gratuita. Así, este primer año funciona como una fase de prueba para formar parte, a partir de septiembre de 2026, de Poetry Slam España. «Queremos entrar el año que viene en el circuito nacional», explica Gubern. Eso implicaría que, desde Las Palmas de Gran Canaria, se seleccionaría a una persona para competir a nivel estatal. Para lograrlo, es necesario cumplir con un mínimo de seis eventos y demostrar un interés continuado, celebrando un encuentro al mes. De cara al próximo año, la organización plantea introducir una fórmula de taquilla inversa para poder costear el viaje de quien represente a la Isla.

«Tenemos lista de espera de poetas y también de público», cuenta Gubern, haciendo alusión al buen recibimiento que ha tenido la iniciativa y a la sed que hay de cara a este tipo de encuentros.

Los cuatro anteriores se han celebrado en espacios como Buganvilla Studio, la tienda de empanadas Abuela Olga o Sala Faro, persiguiendo la idea de ir rotando por distintos locales de la capital e incluso extenderse a otros municipios, como Santa Brígida. La intención es crear un pequeño circuito que mueva la poesía por diferentes barrios y apoye a espacios culturales de menor tamaño. Al mismo tiempo, el slam está sirviendo para tender puentes entre personas que escriben en soledad y quienes ya están acostumbradas a recitar en público, generando una comunidad diversa que crece tanto sobre el escenario como entre las butacas.