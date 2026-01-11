Tres personas heridas en una colisión frontal en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

Tres personas resultaron heridas de carácter moderado tras una colisión frontal entre dos turismos ocurrida este domingo 11 de enero de 2026 en la Autovía Marítima, a la altura de su confluencia con la calle Luis Morote, dentro del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

El accidente se produjo alrededor de las 13:48 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Tras recibir el aviso, el 112 Canarias activó de forma inmediata los recursos de emergencia necesarios para atender la situación. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, así como Policía Local, Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria y personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria.

La rápida coordinación entre los distintos cuerpos permitió asegurar la zona, atender a los heridos y restablecer progresivamente la normalidad en una de las vías con mayor tráfico de la capital grancanaria.

Estado de los heridos y traslados hospitalarios

El personal sanitario del SUC realizó la valoración y asistencia inicial a las tres personas afectadas en el lugar del siniestro antes de proceder a su traslado a centros hospitalarios.

Entre los heridos se encuentra un hombre de 34 años, que presentaba un traumatismo torácico de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Perpetuo Socorro. Además, un hombre de 65 años sufrió cervicalgia moderada y una mujer de 64 años presentaba policontusiones, ambos considerados también de carácter moderado. Estos dos últimos fueron evacuados en ambulancias de soporte vital básico al Hospital Santa Catalina. En todos los casos, el diagnóstico se realizó salvo complicaciones.

Regulación del tráfico y labores posteriores

Mientras los servicios sanitarios atendían a los heridos, la Policía Local se encargó de regular el tráfico en la Autovía Marítima, una arteria clave para la movilidad urbana, y de realizar el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.

Por su parte, efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate colaboraron con el resto de los recursos de emergencia para garantizar la seguridad en la zona. Una vez retirados los vehículos implicados, el Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria llevó a cabo labores de limpieza de la calzada, con el objetivo de evitar nuevos incidentes.