Benita Carolina López Suárez, vecina de Las Palmas de Gran Canaria, cumple 104 años

La cumpleañera ha dedicado su vida a la enseñanza de la música

La alcaldesa felicita a Carolina López Suárez en el día de su 104 cumpleaños

La alcaldesa felicita a Carolina López Suárez en el día de su 104 cumpleaños

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha felicitado este lunes a la vecina de la ciudad, Benita Carolina López Suárez, en el día de su 104 cumpleaños.

La alcaldesa hizo entrega de un ramo de flores a la mujer homenajeada, vecina del Barranquillo Don Zoilo, y mantuvo un encuentro con ella y algunos de sus familiares en su vivienda.

Benita Carolina López Suárez nació el 12 de enero de 1922. Natural de Lanzarote y afincada desde hace más de 70 años en Las Palmas de Gran Canaria, dedicó toda su vida profesional a la enseñanza de la música, una vocación a la que se entregó plenamente como profesora y formadora.

Hija, madre y esposa de músicos, mantuvo siempre un estrecho vínculo con el ámbito musical local, participando activamente en el coro de su entorno y colaborando estrechamente con el conservatorio de música. A lo largo de su trayectoria, preparó a numerosos alumnos y alumnas, contribuyendo de manera decisiva a su formación académica y a su desarrollo artístico, una etapa de la que se siente especialmente orgullosa.

Durante la visita, Darias trasladó a Carolina López Suárez la felicitación y el reconocimiento de toda la ciudad, destacando su ejemplo de dedicación, su compromiso con la educación musical y su aportación a la vida cultural del municipio.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pone en valor, con este encuentro, la importancia de reconocer a quienes han contribuido a lo largo de su vida al crecimiento educativo y cultural de la ciudad, y muy especialmente a las personas mayores, que representan un legado vivo de nuestra historia colectiva.

