Benita Carolina López Suárez, vecina de Las Palmas de Gran Canaria, cumple 104 años

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha felicitado este lunes a la vecina de la ciudad, Benita Carolina López Suárez, en el día de su 104 cumpleaños.

La alcaldesa hizo entrega de un ramo de flores a la mujer homenajeada, vecina del Barranquillo Don Zoilo, y mantuvo un encuentro con ella y algunos de sus familiares en su vivienda.

Benita Carolina López Suárez nació el 12 de enero de 1922. Natural de Lanzarote y afincada desde hace más de 70 años en Las Palmas de Gran Canaria, dedicó toda su vida profesional a la enseñanza de la música, una vocación a la que se entregó plenamente como profesora y formadora.

Hija, madre y esposa de músicos, mantuvo siempre un estrecho vínculo con el ámbito musical local, participando activamente en el coro de su entorno y colaborando estrechamente con el conservatorio de música. A lo largo de su trayectoria, preparó a numerosos alumnos y alumnas, contribuyendo de manera decisiva a su formación académica y a su desarrollo artístico, una etapa de la que se siente especialmente orgullosa.

Durante la visita, Darias trasladó a Carolina López Suárez la felicitación y el reconocimiento de toda la ciudad, destacando su ejemplo de dedicación, su compromiso con la educación musical y su aportación a la vida cultural del municipio.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pone en valor, con este encuentro, la importancia de reconocer a quienes han contribuido a lo largo de su vida al crecimiento educativo y cultural de la ciudad, y muy especialmente a las personas mayores, que representan un legado vivo de nuestra historia colectiva.