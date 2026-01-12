El Ca' Jonás de Triana vive su 40 aniversario pasando de bocatería a cervecería

Entre risas, buena comida y alguna que otra copa de más, el Ca' Jonás revivió este fin de semana 40 años de historia con una fiesta que reunió viejos y nuevos amigos. La bocatería de la zona Triana cumple este martes cuatro décadas de vida, un tiempo en el que se han convertido en lugar de referencia y en un punto de encuentro que ha trascendido de generación en generación, con clientes habituales hoy tan conocidos como Olga Cerpa o Lili Quintana. El bar se encuentra hoy en pleno proceso de transformación con el cambio generacional, convirtiéndose en una cervecería.

"Empezamos sin nada, veníamos de familias pobres y trabajamos mucho para tener algo", indica Jonás Rivero, fundador del local allá por el 13 de enero de 1986. Empezó con una pequeña venta en la calle Peregrina él y su esposa, Inmaculada Felipe, hacían bocadillos y sandwiches en cadena y ponían la cafetera a todo trapo para dar desayunos a diestro y siniestro. "Queríamos salir del atolladero, veníamos los noche y día", resaltan, "fue una época muy dura".

Triana era epicentro del comercio en Las Palmas de Gran Canaria

"Íbamos al Merca desde las cuatro y media de la mañana para después meternos en la cocina a cortar los sandwiches", apunta ella. Jonás padre, quien ahora ha delegado el local en su hijo Jonás, recuerda que era la época en la que no existían los centros comerciales y Triana era epicentro del comercio en Las Palmas de Gran Canaria. "Esto a las 10 ya estaba todo muerto y era cuando nos íbamos, a las ocho cerraban las tiendas y venían los dependientes a tomarse el bocadillo y una cerveza", resalta.

"El Monopol era ruinas", remarcan. Y es que hasta que no se activó la vida nocturna con locales como el ya desaparecido Floridita o el centro comercial con los cines, los hábitos no empezaron a cambiar en el bar. Cuando abrieron en los años 80 eran "el bar más barato de la zona", por lo que se hicieron un nombre sirviendo cafés y desayunos entre los trabajadores que comenzaban la jornada desde bien temprano. Como este matrimonio, quienes tuvieron que lidiar y compaginar un negocio "safricado y esclavo" con el cuidado de sus dos hijos.

"Gracias a mi madre y a mi suegra", recuerda Macu, como la conocen todos, "cerrábamos a la 1 de la tarde los sábados, nos íbamos a casa y nos poníamos a dormir hasta el lunes". Una época dura en la que también le llevaban cafés "hirviendo" a las cinco de la mañana en invierno "a la gente que dormía en la plaza de las Ranas, llegábamos y estaban helados de frío".

La familia del Ca' Jonás, con Braulio y Eduardo en primer término. / José Carlos Guerra / LPR

La apertura de la biblioteca insular pronto trajo a los estudiantes. "Hoy vemos por ahí a abogados y fiscales que fueron clientes de aquí cuando eran estudiantes, venían a las 5 de la mañana tras estudiar toda la noche, cargados de libros y seguían aquí tomándose un café", señalan, "gente buena que hoy son números uno, grandes profesionales".

De Ola Cerpa a José Antonio Ramos

A partir del primer año les acompañó Eduardo Morales, hoy propietario de La Planchita en León y Castillo, y Braulio Rodríguez, ahora en El Semáforo de Gáldar, cuando ambos eran poco más que unos chiquillos. "Esto era como una familia", recalcan ambos. Recuerdan con especial cariño aquellas noches de Reyes de la época, "20 días antes estábamos trabajando como perros, todo el mundo venía para acá, con el bar abierto hasta la madrugada", añaden, "con los feriantes por toda la calle Lentini, esa noche venían todos los clientes del año y pasaban lista".

"Por aquí pasaba todo tipo de gente, de repartidores a directores de banco", añaden ambos mientras se echan un pisco junto a Jonás padre, "esto fue una escuela para nosotros". Unos años intensos en los que recuerdan por allí a Olga Cerpa, Anatol Yanowsky, José Antonio Ramos o a Lili Quintana y otros que han terminado en televisión y teatro cuando entonces eran estudiantes. "Leo Medina venía aquí y se hacía los monólogos y contaba chistes", añade Jonás.

Durante un tiempo Jonás alquiló el local para abrir en el Cruce de Melenara -hará poco más de 20 años-, "queríamos estar más cerca de casa, era ya mucho trabajo acumulado de años", indica la pareja, residentes de Salinetas. En cualquier caso, los tiempos en los que hacían "hasta 20 moldes al día, con el pan fresquísimo", han quedado ahora atrás. El negocio está en plena reconversión, diciendo adiós a los bocadillos y enfocándose en el concepto de cervecería al pasar el negocio de manos a Jonás hijo.