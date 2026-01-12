La casa quemada de Triana tendrá una vida nueva tras 20 años entre vallas metálicas

El final de la mayor vergüenza del barrio de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, está más cerca. Tras 20 años vallada y abandonada, convertida en un foco de suciedad durante todo este tiempo, la casa quemada de la esquina de Cano con Torres tendrá una nueva vida. La comunidad de bienes Arencibia y Cuyás ha iniciado los trabajos para remodelar el inmueble, levantando en su lugar un edificio de viviendas de tres plantas que respetará, eso sí, la fachada del siglo XVII que da a la calle Cano.

El inmueble, que cuenta con un diseño del arquitecto Ancor Monzón y el estudio Mobashowroom, constará de cuatro viviendas repartidas en las dos plantas superiores y un local comercial en el bajo. El proyecto debe ceñirse, en cuanto a colores y materiales se refiere, a lo estipulado en el Plan Especial de Protección (PEP) de Vegueta-Triana, al tratarse de un edificio histórico protegido.

El grado de protección es parcial, por lo que deberán respetar la fachada de la calle Cano. Dado el avanzado estado de deterioro en el que se encuentra tras décadas de abandono y un incendio de por medio, será necesario reconstruirla. La misma cuenta con un balcón de madera central en la planta alta, enmarcado en cantería, y una hilera de gárgolas de cañón en la cornisa del inmueble.

Diferencia entre la nueva construcción y la parte original

La tercera planta del nuevo inmueble deberá ser retranqueada con respecto a fachada de la calle Cano para poder así marcar la diferencia entre la nueva construcción y la parte original del inmueble, que data del siglo XVII. Las zonas del edificio que se podrán demoler, al no estar protegidas, se encuentran en un estado pésimo de conservación.

Los propietarios del inmueble recibieron en 2019 luz verde del consejo municipal de Patrimonio Histórico para demoler buena parte del inmueble y construir en su lugar uno nuevo de tres plantas con la salvedad de la fachada que da a Cano. Con todo, el proyecto se ha ido dilatando en el tiempo y la vieja casona sigue con el mismo vallado exterior desde hace exactamente 20 años.

La historia de este inmueble, uno de los pocos del siglo XVII que quedan en pie en la ciudad, ha sido la de la polémica continua. El Consistorio declaró la vivienda en ruinas en la década de 1980, pero mantuvo la protección arquitectónica. Esto molestó a los propietarios de entonces, quienes llegaron a argumentar ante los tribunales que tenían licencia de demolición otorgada en 1989.

La noche del 5 al 6 de diciembre de 2005

Los técnicos siguieron apelando al valor arquitectónico del inmueble. Por lo que así siguió, sumido en el abandono, hasta que se desataran las llamas en la noche del 5 al 6 de diciembre de 2005. Para ese entonces la casona se encontraba cubierta por una malla verde para amortiguar la caída de cascotes a la vía pública, dado el avanzado estado de deterioro que ya presentaba entonces.

Los dueños atribuyeron el incendio al mal estado de los cables eléctricos y al encendido del alumbrado navideño. Los bomberos necesitaron 16 horas para sofocar las llamas después de que se propagaran por toda la casa. El siniestro recrudeció la batalla entre la familia Rivero, los propietarios de entonces, y el Ayuntamiento. La alcaldesa Pepa Luzardo llegó a encargar un informe a la policía científica ante la posibilidad de que el incidente fuera provocado.

Un mes después del incendio, hace ahora 20 años, colocaron un vallado metálico exterior ante el riesgo de derrumbe dado el estado de ruina en el que quedó el inmueble. Así ha permanecido hasta la fecha, suponiendo una herida abierta en el corazón del casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria.