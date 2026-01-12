CC alerta del conflicto con Policía y Bomberos a días del inicio del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Coalición Canaria ha reclamado al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una solución urgente al conflicto que afecta a la Policía Local y al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), al considerar que la situación compromete el dispositivo de seguridad previsto para el Carnaval 2026, que este año conmemora su 50 aniversario.

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el consistorio capitalino, David Suárez, pidió una respuesta “inmediata, seria y negociada” para evitar que la ciudad llegue a una de sus principales citas festivas con problemas en los servicios públicos de seguridad y emergencias. El Carnaval se celebrará entre el 23 de enero y el 1 de marzo, con una programación más intensa de lo habitual por la efeméride.

Conflicto por las horas extraordinarias

Suárez señaló que uno de los principales factores que vuelve a condicionar la planificación es el conflicto relacionado con las horas extraordinarias. Según expuso, existen agentes que no se están apuntando a los refuerzos debido a impagos pendientes, una situación que ya se produjo en ediciones anteriores y que entonces tuvo consecuencias directas en el desarrollo de los actos.

Desde CC se considera que no es aceptable que, a pocos días del inicio del Carnaval, persistan problemas que afectan a la disponibilidad de efectivos públicos para eventos multitudinarios que requieren una alta presencia policial y de servicios de emergencia.

Aumento del recurso a la seguridad privada

En paralelo, el portavoz nacionalista criticó el incremento del recurso a servicios de seguridad privada para cubrir funciones que, a su juicio, deberían estar respaldadas principalmente por medios públicos. Recordó que en la edición anterior del Carnaval la ciudad licitó este servicio por unos 230.000 euros, mientras que para este año la previsión alcanza los 474.978,64 euros, más del doble.

Además, señaló que la licitación aún no se ha adjudicado cuando faltan once días para el arranque oficial de la fiesta, lo que, según CC, evidencia problemas de planificación.

Contratos puntuales en otras celebraciones

Coalición Canaria indicó que esta situación no se limita al Carnaval. Como ejemplo, Suárez citó contratos menores vinculados a las pasadas Navidades para disponer de bomberos de empresa en actos concretos, con importes que, en conjunto, rondan los 20.000 euros.

Para el grupo municipal, este tipo de medidas reflejan una gestión basada en soluciones puntuales y tardías, en lugar de una planificación estable que garantice la cobertura de los servicios esenciales.

Petición de un dispositivo adecuado al evento

CC defendió que la seguridad privada puede actuar como complemento, pero advirtió de que no debería convertirse en el eje principal del dispositivo por la falta de acuerdos con la Policía Local y el SEIS. Por ello, reclamó al gobierno municipal que desbloquee la situación, cierre un marco estable para las horas extraordinarias y presente con transparencia un dispositivo de seguridad y emergencias acorde a la magnitud del Carnaval 2026.