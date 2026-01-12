Desahucios en el Puerto de Las Palmas: dos colectivos intentan frenar el desalojo de una «mujer mayor en situación de extrema vulnerabilidad» del Muelle Deportivo

El colectivo Derecho al Techo y los miembros del movimiento Mi barco, mi casa exigen a la Autoridad Portuaria que paralice el desahucio de un barco en el Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas previsto para este martes 13 de enero.

En un comunicado aseguran que este desalojo «afecta a una mujer mayor en situación de extrema vulnerabilidad y soledad» y que la pretensión de la institución portuaria «contradice las propias exigencias legales y administrativas para ejecutar un desahucio con garantías mínimas» debido a que «se pretende llevar a cabo un desalojo sin acompañamiento social, sin mediación institucional y sin alternativa habitacional, pese a tratarse de una persona mayor en situación de exclusión residencial».

Aislamiento y riesgo social

Los colectivos reconocen que «existe una autorización judicial para la ejecución del desahucio desde el 25 de noviembre de 2025», pero aseveran que no se ha avisado con 10 días de antelación, como mínimo, a la persona afectada, que «no ha recibido una notificación clara, comprensible y acompañada».

En ese sentido, agregan que la persona que se intentará desahuciar este martes «ha sido informada de la inminencia del desalojo sin apoyo administrativo ni social, en un contexto de aislamiento, fragilidad y dificultades para gestionar trámites administrativos, circunstancia reconocida como un factor de vulnerabilidad en personas mayores que viven solas».

Llamamiento a la movilización ciudadana

Por último, apuntan a que este desalojo «podría tener consecuencias graves e irreversibles para la salud y la vida de la persona afectada, dada su situación de fragilidad física y emocional» e invitan a la ciudadanía y entidades sociales a sumarse a la movilización para intentar frenar el procedimiento, a partir de las 9.00 horas de este martes en el Muelle Deportivo.