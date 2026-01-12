Medio centenar de semáforos obsoletos de Las Palmas de Gran Canaria llevan cuatro años a la espera de renovación

Las lluvias del último mes han dejado en evidencia el estado obsoleto en el que se encuentran numerosos semáforos de Las Palmas de Gran Canaria. Más de medio centenar se encuentran pendientes de renovación al menos desde hace un año. La concejalía de Movilidad encargó hace cuatro años una auditoría que desveló la necesaria renovación de la red semafórica en al menos 42 cruces de la ciudad que estaban muy deteriorados. El pasado marzo, Pedro Quevedo apuntó que esta cifra se elevaba ya a 53, aunque estaban pendientes de una nueva revisión.

La semana pasada estuvo averiado el semáforo de la esquina de León y Castillo con la plaza de La Feria durante cinco días consecutivos tras las lluvias de la víspera de Reyes. La borrasca Francis también dejó uno 'descabezado' junto a San Telmo. Casualmente, estos también estuvieron averiados durante días tras el paso de la tormenta tropical Hermine en septiembre de 2022. La perturbación dejó entonces en evidencia la situación en la que se encontraban varias decenas de semáforos que acabaron apagados en media ciudad.

Tres años después, poco ha cambiado. Sagulpa ha incluido en sus presupuestos de 2026 una partida de 561.992 euros para mejorar la red semafórica. La idea será modernizar las acometidas eléctricas, adaptándolas a la normativa vigente y avanzar hacia la gestión integral directa de su mantenimiento por parte de esta empresa pública municipal a medio y largo plazo.

Cruces de la ciudad con problemas

Movilidad decidió en 2023 delegar en Sagulpa la reparación de los semáforos, con el propósito de poner a punto la red dado el estado de obsolescencia en el que se encontraba. Por ese entonces, la concejalía que dirige José Eduardo Ramírez calculaba que había 42 cruces de la ciudad con problemas. Entre ellos, el poste de la plaza de La Feria que volvió a dar fallos la semana pasada.

La idea es que Sagulpa pueda llevar a cabo el servicio de conservación de la red de manera global

Los semáforos de la rotonda de Santa Luisa de Marillac -en Miller Bajo- y las calles Lentini-Guiniguada-Muro, Buenos Aires-Triana con Viera y Clavijo, Rafael Cabrera y Pedro Infinito están entre los que necesitan obras civiles para renovar las canalizaciones por contener uralita.

Con todo, el escaso mantenimiento ha hecho elevar la cifra a 53 los semáforos que están dando problemas y necesitan una renovación urgente, según datos que ofreció Pedro Quevedo en la sesión plenaria del pasado mes de marzo en sustitución de Ramírez -que se encontraba de permiso-. La idea es que Sagulpa pueda llevar a cabo el servicio de conservación de la red de manera global.

En cualquier caso, el propio Ramírez reconoció poco después del paso de Hermine -cuando hubo semáforos que fallaron durante semanas- que la red semafórica se encontraba totalmente obsoleta y que necesitaba una renovación integral, dada su antigüedad -data en su mayor parte de los años 80- y que las reparaciones que se realizan cada vez que llueve son más bien parches. El concejal barajó entonces en 17 millones de euros los necesarios para hacer este plan integral.

Los semáforos inteligentes para la Metroguagua permitirán renovar la red en parte de la ciudad baja

Guaguas Municipales encargó el año pasado a Sagulpa el diseño de la red semafórica para la Metroguagua para, posteriormente, sacarla a concurso. El nuevo sistema de movilidad de alta capacidad -el cual lleva ya varios años de retraso y sin fecha a la vista para su puesta en marcha- deberá estar regulado por semáforos inteligentes, que sean capaces de detectar cuándo van a pasar los vehículos por el cruce y agilizar así el trayecto.

La puesta en marcha de estos semáforos inteligentes para la Metroguagua permitiría renovar la red en buena parte de la ciudad baja. Al dar prioridad a los vehículos a su paso no bastará con cambiar los de las calles por las que estrictamente pasa el recorrido de este medio de transporte. También será necesario implantarlo en las vías aledañas para que todos ellos puedan ir de manera coordinada y favorecer los flujos de tráfico. La idea será ponerlos en marcha en diversos tramos a modo de prueba piloto.

Este tipo de semáforos inteligentes son capaces de recopilar información, captar flujos de tráfico, establecer patrones, hacer predicciones y detectar problemas. Entre sus ventajas, destacan la reducción de la siniestralidad y su mayor eficiencia energética. En Las Palmas de Gran Canaria están ya en funcionamiento en la rotonda de Torre Las Palmas, donde los ha implantado el Cabildo con el propósito de regular mejor la entrada y salida de vehículos del túnel de Julio Luengo y del trenzado de la Avenida Marítima.