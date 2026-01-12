Antonio Morales alerta del grave peligro que acecha al Puerto de Las Palmas si se impulsa el desarrollo del recinto de Dajla

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha advertido de los riesgos geopolíticos y económicos que, a su juicio, suponen determinadas decisiones en materia de inversiones portuarias y turísticas en Marruecos, y ha pedido a las instituciones canarias, españolas y europeas que actúen con prudencia y vigilancia ante un escenario internacional que califica de “convulso”. Esto, añade, supone un riesgo directo para el Puerto de Las Palmas.

Morales subrayó que la situación actual a nivel mundial está marcada por actuaciones que comprometen incluso la seguridad internacional y el derecho internacional, lo que obliga a Canarias a mantenerse especialmente atenta por su posición geopolítica y geoestratégica.

Críticas a la misión comercial a Dakhla

En este contexto, criticó la misión comercial organizada el pasado mes de diciembre al puerto de Dakhla, impulsada por Proexca y una federación empresarial, con el objetivo de fomentar inversiones en ese enclave. El presidente del Cabildo calificó esta iniciativa de “enorme barbaridad”.

En la misma línea, mostró su rechazo al anuncio de una próxima visita del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a Marruecos para promover inversiones turísticas en ese país, una iniciativa que considera igualmente “un despropósito”.

Antonio Morales / La Provincia

Morales puso como ejemplo lo ocurrido en el puerto de Algeciras, que durante años fue un nodo clave de conexión entre Asia, Europa y África, fundamental para la contenerización y el desarrollo económico de su entorno. Según señaló, la entrada en funcionamiento del puerto marroquí de Tánger Med ha provocado un “decrecimiento brutal” del puerto andaluz.

Competencia directa con los puertos canarios

Por ello, alertó de que invertir en el puerto de Dakhla supone contribuir al crecimiento de una infraestructura “claramente competitiva” con los puertos canarios, especialmente con el Puerto de Las Palmas. Morales advirtió de que se estarían utilizando fondos públicos españoles, inversión privada de empresas españolas y recursos europeos para desarrollar un complejo portuario que podría afectar gravemente al futuro de los puertos canarios.

Vulneración del derecho internacional

Además, el presidente insular denunció que estas actuaciones se están llevando a cabo en un territorio que considera “ocupado” y “en proceso de colonización”, lo que, a su juicio, vulnera el derecho internacional y las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya ha dictaminado que los recursos pesqueros y minerales del Sáhara Occidental pertenecen al pueblo saharaui.

Intereses estratégicos en aguas canarias

Morales situó estas decisiones dentro de un marco geopolítico más amplio, en el que Marruecos, afirmó, mantiene intereses estratégicos en las aguas canarias, en las tierras raras del monte Tropic y en aspectos vinculados a la seguridad aérea, actualmente gestionada desde Gran Canaria.

El presidente del Cabildo aseguró que lleva meses realizando esta reflexión y defendió la necesidad de que Canarias se mantenga “alerta y vigilante” y no favorezca desde dentro actuaciones que puedan perjudicar sus intereses estratégicos.

Estados Unidos e Israel

Asimismo, señaló que Marruecos cuenta actualmente con el respaldo de aliados como Estados Unidos e Israel, con intereses en las tierras raras, el Sahel y la entrada al continente africano.

Por último, Morales insistió en que estas dinámicas pueden afectar directamente a Canarias y reclamó que desde Europa no se contribuya a facilitar acciones que, a su juicio, ponen en riesgo el equilibrio geopolítico, económico y de seguridad en la región.