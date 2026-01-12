Las Palmas de Gran Canaria recupera el Centro Cívico La Isleta
La actuación forma parte de la recuperación de espacios públicos, como ya se hizo en Fuente Morales, el colegio Carlos Navarro Ruiz o el búnker de La Punta de El Confital
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio de Patrimonio de la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, ha recuperado esta semana el Centro Cívico La Isleta, situado en la calle Bentagache, tras la extinción del título que permitía su ocupación en precario.
El procedimiento se inició mediante decreto del concejal del área, ordenando la recuperación del espacio municipal. Tras el requerimiento formal al ocupante, este ha entregado voluntariamente las llaves, permitiendo que el inmueble quede libre y a plena disposición del Ayuntamiento para su uso público.
El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, ha subrayado que esta actuación se enmarca en la política de recuperación de espacios municipales impulsada desde el inicio del mandato, con intervenciones anteriores en enclaves como el Aula de la Naturaleza Fuente Morales, el colegio Carlos Navarro Ruiz, el espacio que ocupaba la antigua terraza TAO o el búnker histórico de La Punta de El Confital.
Tras su recuperación, el Ayuntamiento estudia los nuevos posibles usos.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas