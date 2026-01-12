Las Palmas de Gran Canaria recupera el Centro Cívico La Isleta

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio de Patrimonio de la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, ha recuperado esta semana el Centro Cívico La Isleta, situado en la calle Bentagache, tras la extinción del título que permitía su ocupación en precario.

El procedimiento se inició mediante decreto del concejal del área, ordenando la recuperación del espacio municipal. Tras el requerimiento formal al ocupante, este ha entregado voluntariamente las llaves, permitiendo que el inmueble quede libre y a plena disposición del Ayuntamiento para su uso público.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, ha subrayado que esta actuación se enmarca en la política de recuperación de espacios municipales impulsada desde el inicio del mandato, con intervenciones anteriores en enclaves como el Aula de la Naturaleza Fuente Morales, el colegio Carlos Navarro Ruiz, el espacio que ocupaba la antigua terraza TAO o el búnker histórico de La Punta de El Confital.

Tras su recuperación, el Ayuntamiento estudia los nuevos posibles usos.