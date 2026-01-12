Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedida de mano mágica en el Teatro Pérez Galdós

El concierto "Harry Sinfónico" no solo rindió homenaje a la obra de J.K. Rowling, sino que también fue testigo de un romántico compromiso matrimonial, con la magia de la orquesta y el universo de Harry Potter como telón de fondo

La Provincia

Mar Molina

Las Palmas de Gran Canaria

No hizo falta una poción de amor ni un hechizo de los Weasley. Solo bastó una noche de música, emoción y un escenario transformado en el corazón del mundo mágico de Harry Potter para que se obrara uno de los encantamientos más poderosos: el del amor verdadero.

El pasado fin de semana, el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria se convirtió en mucho más que una sala de conciertos. Durante el intermedio de Harry Sinfónico, un espectáculo tributo que recorre las legendarias bandas sonoras de la saga, un asistente sorprendió a su pareja con una pedida de mano inolvidable, justo en el espacio ambientado como el emblemático andén 9 y ¾.

Ante la mirada emocionada del público y envueltos por la magia de la orquesta, ella dijo “sí, quiero”. Como si el mismísimo Dumbledore hubiera susurrado que aquello debía pasar, el momento quedó grabado en los corazones de todos los presentes… y en vídeo.

La escena, ya viral en redes sociales, convirtió lo que era una cita con la nostalgia y la música en una noche que nadie olvidará. Y es que, como bien saben los seguidores de la saga, la magia está en las pequeñas cosas... y en los grandes gestos.

Un viaje musical por el universo de Harry Potter

Harry Sinfónico abrió el telón el pasado miércoles 7 de enero en el emblemático Teatro Pérez Galdós, con funciones que se extendieron hasta el domingo 11 de enero. El espectáculo rindió homenaje a la obra de J.K. Rowling, pero sobre todo, a las icónicas bandas sonoras que han dado vida en el cine al universo mágico.

Desde los primeros acordes de Hedwig’s Theme hasta las composiciones más intensas de las últimas entregas, el concierto llevó a los asistentes por un recorrido emocional lleno de nostalgia, asombro y épica, interpretado por una orquesta sinfónica de primer nivel.

Una escena de 'Harry Sinfónico'.

Una escena de 'Harry Sinfónico'. / ANDRES CRUZ

Las partituras de John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper y Alexandre Desplat resonaron con toda su fuerza y majestuosidad, reconstruyendo con música los escenarios más memorables de la saga: la llegada a Hogwarts, los pasillos encantados, los duelos mágicos o las batallas contra las fuerzas oscuras.

Una experiencia inmersiva para fans de todas las edades

El evento no fue solo un concierto, sino una auténtica experiencia sensorial e inmersiva. Desde el momento en que el público accedía al recinto, el entorno ya sugería que algo especial iba a ocurrir: decorados tematizados, extras caracterizados como personajes de la saga, zonas de photocall y contenido sorpresa.

Las proyecciones, efectos visuales envolventes y una iluminación mágica hicieron del escenario un lugar vibrante y emotivo. Cada nota de la orquesta parecía evocar emociones y recuerdos entre los asistentes, muchos de los cuales han crecido junto a los libros y películas de Harry Potter.

La producción cuidó cada detalle: desde los elementos teatrales, pasando por los efectos sonoros, hasta el vestuario, reforzando la narrativa del espectáculo y el vínculo emocional con el universo creado por Rowling.

