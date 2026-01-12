La reconstrucción del Muelle Juan Sebastián el Cano se pospone: ninguna empresa se interesa por los trabajos

La reconstrucción del Muelle Juan Sebastián Elcano del Puerto de Las Palmas que resultó dañado cuando un ferri se estrelló contra él en diciembre de 2024 tendrá que esperar aún más después de que la licitación de las obras quedara desierta. Ahora, en vez de revisar el pliego de condiciones para volver a sacarlo a concurso, la Autoridad Portuaria ha decidido incluir esta actuación en un proyecto más amplio que está ultimando, explica su presidenta, Beatriz Calzada.

La institución inició a finales de octubre el proceso para la contratación de la reconstrucción de esta zona de la Dársena de África por un coste inicial de 143.415 euros, unos trabajos que debían haber durado tres meses. Sin embargo, ninguna empresa mostró interés en ejecutarlos, por lo que la mesa de contratación acordó declarar desierta la licitación.

Daños tras el accidente del 'Ciudad de Ibiza'

Con estos trabajos, la Autoridad Portuaria pretendía recuperar la operatividad en todo el muelle, que tiene una línea de atraque de 310 metros de largo y una rampa, puesto que desde que el 12 de diciembre de 2024 el buque Ciudad de Ibiza de Naviera Armas chocó contra él durante la maniobra de desatraque, parte está acotada y fuera de uso. En este incidente, la zona que ocupan los últimos bolardos perdió elementos y trozos de la superestructura. El resto del muelle, no obstante, sigue operativo y los buques pueden atracar y realizar sus maniobras con total seguridad.

Afectación estructural del muelle

El accidente del Ciudad de Ibiza afectó a la viga de cierre del extremo sur del muelle, que se partió, cayendo al mar la mitad, y las instalaciones colocadas sobre la misma.

La reconstrucción de esta parte del Juan Sebastián Elcano conlleva trabajos terrestres y marinos, empezando por la limpieza de la zona afectada para retirar tanto los elementos que cayeron al mar como la parte de la viga que quedó desplazada para, luego, proceder a la reconstrucción y la dotación de los servicios correspondientes.

Integración en un proyecto de mayor envergadura

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, explica que esta obra formará parte de una intervención más amplia y ambiciosa que se está planificando para este muelle de la Dársena de África, lo que simplificará los trámites administrativos para su ejecución.

El barcho rompió la viga al chocar y la mitad cayó al mar

Mientras la institución retoma este proyecto para poder volver a sacarlo a licitación, la planificación de nuevas obras y servicios para el Puerto de Las Palmas continúa adelante con multitud de proyectos de diversa envergadura, como la redacción de proyectos y estudios para la prolongación del Muelle Reina Sofía, la construcción de una segunda rampa para el tráfico de carga rodada en el Muelle León y Castillo, y la ampliación de la línea de atraque del Muelle Santa Catalina y las zonas de operaciones del León y Castillo y el Cristóbal Colón.