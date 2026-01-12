Talleres de alfarería, vestimenta tradicional o informática: la nueva sede de la Universidad Popular de Las Palmas de Gran Canaria abre sus puertas

La nueva sede de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste, dependiente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, abrió sus puertas este lunes con más de 30 talleres y 450 plazas en el Cono Sur, en el paseo de San José y se convierte en la universidad popular más grande de las islas.

La alcaldesa, Carolina Darias, junto a la concejala de Educación, Nina Santana, mantuvo un encuentro con el alumnado y el profesorado en el nuevo equipamiento municipal, cuya oferta se suma a los ocho centros que forman parte de la Universidad Popular de la ciudad.

La alcaldesa, Carolina Darias, junto a la concejala de Educación, Nina Santana, en el taller de alfarería. / La Provincia

Durante la visita, la regidora señaló que la programación combina actividades "con un marcado contenido canario, orientadas a preservar las raíces y tradiciones del municipio", como el baile, la música y los instrumentos canarios, la cerámica, los telares y la vestimenta tradicional, además de talleres de empleabilidad en áreas como informática, peluquería e idiomas.

La programación combina actividades con un marcado contenido canario, orientadas a preservar las raíces y tradiciones Carolina Darias — Alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria

Darias subrayó la importancia de una "educación de cercanía y proximidad" que permita a los vecinos y vecinas acceder a una formación no reglada. Además, la alcaldesa remarcó el éxito de la iniciativa al contar ya con todas las plazas cubiertas y una elevada demanda, por lo que avanzó que el Ayuntamiento trabaja en la tramitación un nuevo contrato que permitirá incrementar las matrículas gracias a una inversión que supera los tres millones de euros respecto al presupuesto inicialmente previsto.

Telares, alfarería o bailes tradicionales

Los talleres inician con una amplia oferta donde destacan los cursos vinculados a las tradiciones canarias. La nueva Universidad Popular del Cono Sur cuenta con más de 2.300 metros cuadrados de superficie útil, lo que la convierte en el mayor espacio dedicado a la Universidad Popular en Canarias. Esta infraestructura refuerza el papel del Cono Sur como referente educativo y comunitario dentro del municipio.

La alcaldesa, Carolina Darias, junto a la concejala de Educación, Nina Santana, en el taller de bailes canarios. / La Provincia

El Gobierno municipal mantiene el compromiso por una educación de proximidad que fomenta la igualdad de oportunidades y permite que las vecinas y vecinos del Cono Sur puedan formarse, compartir y crecer sin necesidad de salir de su barrio, consolidando la Universidad Popular como un recurso público clave para la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida.

Inicios

La Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste fue creada en 1986 por iniciativa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de acercar la formación y la cultura a la ciudadanía. Nacida en los barrios de La Isleta y Lomo Blanco, en la actualidad cuenta con una amplia red de centros distribuidos por todo el municipio, lo que refuerza su carácter cercano y descentralizado.

El proyecto de Universidades Populares se define por un enfoque transversal e integral, adaptado de forma permanente a las necesidades y potencialidades de las personas y comunidades a las que se dirige. Su labor impulsa la transformación personal y colectiva cuyo objetivo es promover una sociedad más justa, inclusiva y sostenible, basada en el respeto a la diversidad y en el desarrollo humano.

La oferta educativa está integrada por más de 30 talleres y 450 plazas

Entre sus objetivos destacan el fomento del desarrollo personal, la integración social, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, la convivencia intercultural y la participación activa de la ciudadanía en la vida democrática.

Además del recién inaugurado centro del Cono Sur, existen centros en Cuevas Torres, Guanarteme, La Isleta, La Paterna, Lomo Blanco Santa Catalina y Tamaraceite.