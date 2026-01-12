Últimas plazas para una de las carreras más esperadas del año en Gran Canaria

Quedan menos de 300 dorsales disponibles para participar en la próxima edición de la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas, que se celebrará el sábado 25 de enero de 2026 en la capital grancanaria. Con un límite de 2.000 inscritos, la prueba entra en su recta final de inscripciones y lo hace con un importante aliciente: este año será Campeonato de Canarias de Media Maratón, lo que atraerá a los mejores atletas del Archipiélago.

La salida tendrá lugar a las 8:00 horas desde la Avenida de los Consignatarios, y el recorrido atravesará uno de los espacios más singulares de la ciudad: el interior del Puerto de La Luz, que por un día abrirá sus muelles al deporte y a la ciudadanía. Además de la media maratón, el evento incluye también carreras de 10 y 5 kilómetros, adaptadas a diferentes niveles de preparación.

Una cita para todas las edades

Como novedad destacada, la organización incorpora carreras infantiles gratuitas, con el objetivo de fomentar el deporte desde edades tempranas. Las distancias se adaptarán a cada categoría:

Sub 8: 300 metros

Sub 10: 600 metros

Sub 12: 1.000 metros

Sub 14 y Sub 16: 1.500 metros

Estas pruebas comenzarán a partir de las 10:00 horas, y permitirán a niñas y niños disfrutar del ambiente atlético junto a sus familias.

Con esta nueva edición, la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas se consolida como una de las grandes citas del calendario deportivo regional, combinando competición de alto nivel, participación popular y espíritu familiar.

Las inscripciones continúan abiertas en la web oficial.