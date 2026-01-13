240 casas de alquiler junto a Las Ramblas por menos de 500 euros: la nueva promoción pública en Las Palmas de Gran Canaria

La alcaldesa, Carolina Darias, y el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, suscribieron ayer un convenio de colaboración para financiar la construcción de 240 nuevas viviendas protegidas que se destinarán al alquiler asequible hasta 500 euros y que estarán ubicadas en una parcela municipal de la calle Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, en el barrio de Las Torres, entre el Centro Comercial Las Ramblas y la Urbanización Reina Mercedes.

La subvención, de 39,6 millones de euros, se realiza a través del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y se concede al Ayuntamiento para que sea este quien redacte el proyecto durante 2026 con el objetivo de empezar a construir la nueva promoción en 2027, cuya fecha de entrega está prevista en 2029.

El proyecto, actualmente en proceso de redacción por parte del Consistorio, tiene aún que definir la tipología de la vivienda, la distribución de estancias, así como los metros cuadrados con los que contará cada una de ellas, siguiendo para ellos los criterios de eficiencia energética.

Construcción, rehabilitación y reposición

Durante la firma del convenio, la regidora recordó que la ciudad continúa avanzando en materia de vivienda y subrayó que no se trata solo de promover más construcción pública, sino también de rehabilitar las viviendas ya existentes y de continuar con los planes de reposición, así como de favorecer soluciones habitacionales en régimen de alquiler en sus distintas modalidades.

"Ya planteamos la rehabilitación de La Paterna, que es un ejemplo de eficiencia energética, con la instalación de ascensores; también la reposición de las últimas 76 viviendas de Tamaraceite y las 148 de Las Rehoyas". A ellas, la regidora sumó ayer el acuerdo entre instituciones para la construcción de 240 nuevas viviendas de titularidad pública en Las Torres.

Darias resaltó que con el reciente convenio se superan los 100 millones de euros de inversión en vivienda pública, con lo que se acercan a la mitad de las viviendas en régimen de alquiler estimadas para este mandato. "De las 1.000 previstas ya están en vías de construcción 300 y ahora se dispone de financiación para otras 240 más, a las que hay que añadir las 152 viviendas de la calle Doctor Chiscano".

No han sido las únicas, otro conjunto de viviendas anunciadas recientemente, pero en este caso de alquiler social son las 63 viviendas de El Secadero, cuya construcción arrancó en abril de 2025 en una parcela de 3.000 metros cuadrados destinadas a ciudadanos con una renta media-baja con dificultades para acceder a un alquiler.

El vicepresidente insular, Augusto Hidalgo, señaló durante su intervención en las Casas Consistoriales que la fórmula para solventar el problema de la falta de vivienda debe ir por la construcción de un parque público, en el que destacó la colaboración con los ayuntamientos para que sean estos quienes las construyan.

"El de hoy es el convenio más importante que hemos firmado hasta el momento para facilitar a la clase media el acceso a la vivienda, a la que le está resultando difícil hacerlo tanto en régimen de alquiler como a través de una hipoteca”. Hidalgo explicó que las Islas están muy lejos de la media europea de vivienda pública, situada en un 7% del total, lo que supone un desafío para el Archipiélago que aún ronda solo el 1%.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se constituye como centro gestor de la ejecución del proyecto, actuará como promotor de la actuación y será titular de las 240 viviendas. El plazo de ejecución previsto es de 48 meses desde la fecha de firma del convenio. Las dos primeras anualidades de la subvención insular, las de 2025 y 2026, serán de 100.000 euros, 9.010.000 euros en 2027, 20.140.000 euros en 2028 y 10.500.000 euros en 2029.

Declaración de zona tensionada La alcaldesa, Carolina Darias, volvió a reivindicar ayer la declaración de zona tensionada para Las Palmas de Gran Canaria por parte del Gobierno de Canarias. «Creemos que a la ciudad le corresponde desde el rigor y dando cumplimiento a lo que establece el artículo 18 de la Ley Estatal de Vivienda». Subrayó que la capital cumple tres de los requisitos para que el Ejecutivo regional inicie el procedimiento y recordó que ya hay 300 ciudades bajo esta definición, «algunas bajo gobiernos conservadores, como La Coruña». Si allí ha sido posible, «¿por qué aquí no?», cuestionó.

En el acto, celebrado en las Casas Consistoriales, estuvieron presentes también la gerente del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria, Lourdes Armas; el concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque y la coordinadora del área, Nieves Martín.