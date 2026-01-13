Las 36 viviendas de alquiler asequible de Tamaraceite Sur tendrán que volver a salir a licitación

Las 36 viviendas de alquiler asequible de Tamaraceite Sur, en Las Palmas de Gran Canaria, tendrán que volver a salir a licitación. El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, indicó este martes en Comisión de Pleno que tuvieron que resvolver el contrato "por incumplimiento de la contratista". Los trabajos, que fueron adjudicados a Satocan en 2023 por 5,7 millones de euros, han estado paralizados durante todo este año tras una serie de imprevistos en la obra.

Roque indicó que la idea será tener la licitación en este primer trimestre del año. El servicio de Urbanismo desatascó el contrato el pasado mes de diciembre, tras aprobar un modificado de 4,9 millones de euros, un millón más de los que eran necesarios para terminar el edificio. La constructora llegó a levantar el esqueleto de hormigón del edificio, situado en la trasera del centro comercial Alisios, por lo que se encuentra a un tercio de su ejecución.

Normativa en materia de eficiencia energética

Las obras quedaron paralizadas al ser necesario adaptar el proyecto a nuevas normativas en materia de eficiencia energética y se tuvieron que hacer cambios en el sistema constructivo; además, la empresa estaba teniendo dificultades para conseguir los materiales de la fachada. Los trabajos están financiados con fondos europeos Next Generation.

El modificado de obra que diseñó la constructora habría incumplido la Ley de Contratos del Sector Público, de ahí que el Ayuntamiento optara por resolver el contrato. Los trabajos tendrán una duración de 14 meses, por lo que, tal y como recordó el concejal del PP Gustavo Sánchez, dificilmente podrán estar listos para final de mandato.

Actualmente hay en marcha cuatro promociones de vivienda pública en régimen social o de alquiler asequible en Tamaraceite Sur. Estas de 36 y la promoción de 74 viviendas se encuentran paralizadas desde hace un año. Tan solo avanzan a buen ritmo la promoción de 131 viviendas junto a la avenida 8 de Marzo y el centro cultural Jesús Arencibia. La cuarta iniciativa, con 68 viviendas previstas, se encuentra pendiente de salir a licitación por problemas de financiación; tan solo se ha adaptado el terreno.