Una alternativa para Margarita: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la aloja en una pensión
Tras el desalojo del 'Claudine Estrea', el Consistorio capitalino ha ofrecido acompañamiento a la mujer de 71 años desahuciada del Puerto de Las Palmas
Margarita ya tiene un techo. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha alojado a la mujer de 71 que este martes fue desahuciada del Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas en una pensión en la capital de Gran Canaria y estudiará su situación para determinar qué recursos puede aprovechar.
La Concejalía de Bienestar Social envió este martes a dos de sus trabajadoras al Puerto de Las Palmas después de recibir un correo electrónico del director de este recinto a las diez menos diez de la mañana, avisando de que este miércoles la propietaria del Claudine Estrea podría quedarse en situación de indefensión cuando se produjera el desalojo forzoso de su embarcación del pantalán. Una vez detectado el error en la fecha del mensaje, se activaron los recursos y se ofreció acompañamiento y orientación a Margarita, según informó el propio Consistorio.
Prioridad a las personas vulnerables
La concejala del área, Carmen Luz Vargas, ya anunciaba inmediatamente después del desahucio que "lo primero son las personas y con la intervención técnica se depurarán las alternativas". La primera de ella ha sido encontrar un alojamiento temporal para Margarita y a partir de ahora el Consistorio articulará los recursos que ofrece para las personas que, como ella, están en situación de vulnerabilidad social.
Desalojo del 'Claudine Estrea'
Cabe recordar que el Claudine Estrea fue remolcado fuera de la Dársena de Embarcaciones Menores durante la mañana de este martes después de que varios agentes de la Guardia Civil sacaran a Margarita del barco, puesto que se negó a abandonarlo de forma voluntaria a pesar de las notificaciones previas y de los intentos de convencerla por parte de la Policía Portuaria y la propia dirección de la Marina, durante casi una hora.
