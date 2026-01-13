Augusto Hidalgo sobre la querella de la Sociedad de Promoción: "El caso se está desmoronando"

El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, se pronunció este martes sobre la investigación que ha iniciado la Fiscalía Anticorrupción respecto a la Sociedad de Promoción por presuntos delitos de prevaricación y actividades prohibidas a funcionarios públicos durante la etapa en la que fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. En declaraciones a los medios durante la firma de un convenio de vivienda, defendió la labor de la exconcejala de Cultura Encarna Galván, que se encuentra entre las querelladas por el Ministerio Público y vaticinó el futuro archivo de la denuncia.

Para Hidalgo, "la lectura de la Fiscalía" demuestra que durante sus ocho años al frente del Consistorio se consiguió "triplicar la actividad cultural de Las Palmas de Gran Canaria" con una "persona fantástica" al frente, Encarna Galván. "Hoy sigue trabajando conmigo", insistió.

El elemento gordiano de la queja del PP son los contratos, que son legales Augusto Hidalgo — Vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria

Sobre las denuncias interpuestas por el grupo de la oposición, el exalcalde consideró que "se están desmoronando todas, una detrás de otra". Hidalgo hizo hincapié en que el "elemento gordiano" de la queja del PP son los contratos, de los que respaldó su legalidad. "Esos contratos se siguen produciendo en la actualidad en todas las administraciones, en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias, esos contratos son legales", argumentó.

Los contratos a Natalia Medina

El vicepresidente insular subrayó que la única duda que queda por dirimir ante los tribunales es el caso de la supuesta incompatibilidad de funciones de Natalia Medina como exconsejera de Promoción y empresaria, presuntamente beneficiada con una serie de contratos a cargo de su compañía mientras ejercía como alto cargo de la sociedad.

El Ministerio Público dio a conocer el pasado jueves la querella contra Elena Rodríguez, gerente de la Sociedad de Promoción desde 2023; su predecesor en el cargo, Agustín Díaz; la expresidenta de la entidad y exconcejala de Cultura, Encarna Galván; y la exconsejera del consejo de administración y empresaria.

"No veo ningún tipo de incompatibilidad, pero tendrán que determinarlo los tribunales", matizó Hidalgo, quien añadió que ahora se ve implicada en un asunto en el que su nombre y su prestigio se ve "puesto en entredicho".

Al igual que lo hiciera también en sus declaraciones públicas la alcaldesa, Carolina Darias, el vicepresidente del Cabildo lamentó que la vida política "se esté judicializando", en alusión a las denuncias interpuestas por parte del partido en la oposición. "Espero que la Justicia actúe y que todo esto quede en nada", concluyó.

El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria lamentó que la vida política "se esté judicializando"

La Fiscalía Anticorrupción archivó los otros dos casos vinculados con las denuncias interpuestas por el Partido Popular en 2024 en contra de la gestión que se estaba realizando en la Sociedad de Promoción en los últimos años. Concretamente, han acabado archivadas las causas que afectaban a la productora Camino Viejo y a las tres empresas vinculadas con la instalación de carpas para el Carnaval de 2024.