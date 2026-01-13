Sociedad de Promoción
Augusto Hidalgo sobre la querella de la Sociedad de Promoción: "El caso se está desmoronando"
El exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria defiende la labor de la exconcejala de Cultura, Encarna Galván, una de las querelladas por Fiscalía Anticorrupción
El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, se pronunció este martes sobre la investigación que ha iniciado la Fiscalía Anticorrupción respecto a la Sociedad de Promoción por presuntos delitos de prevaricación y actividades prohibidas a funcionarios públicos durante la etapa en la que fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. En declaraciones a los medios durante la firma de un convenio de vivienda, defendió la labor de la exconcejala de Cultura Encarna Galván, que se encuentra entre las querelladas por el Ministerio Público y vaticinó el futuro archivo de la denuncia.
Para Hidalgo, "la lectura de la Fiscalía" demuestra que durante sus ocho años al frente del Consistorio se consiguió "triplicar la actividad cultural de Las Palmas de Gran Canaria" con una "persona fantástica" al frente, Encarna Galván. "Hoy sigue trabajando conmigo", insistió.
El elemento gordiano de la queja del PP son los contratos, que son legales
Sobre las denuncias interpuestas por el grupo de la oposición, el exalcalde consideró que "se están desmoronando todas, una detrás de otra". Hidalgo hizo hincapié en que el "elemento gordiano" de la queja del PP son los contratos, de los que respaldó su legalidad. "Esos contratos se siguen produciendo en la actualidad en todas las administraciones, en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias, esos contratos son legales", argumentó.
Los contratos a Natalia Medina
El vicepresidente insular subrayó que la única duda que queda por dirimir ante los tribunales es el caso de la supuesta incompatibilidad de funciones de Natalia Medina como exconsejera de Promoción y empresaria, presuntamente beneficiada con una serie de contratos a cargo de su compañía mientras ejercía como alto cargo de la sociedad.
El Ministerio Público dio a conocer el pasado jueves la querella contra Elena Rodríguez, gerente de la Sociedad de Promoción desde 2023; su predecesor en el cargo, Agustín Díaz; la expresidenta de la entidad y exconcejala de Cultura, Encarna Galván; y la exconsejera del consejo de administración y empresaria.
"No veo ningún tipo de incompatibilidad, pero tendrán que determinarlo los tribunales", matizó Hidalgo, quien añadió que ahora se ve implicada en un asunto en el que su nombre y su prestigio se ve "puesto en entredicho".
Al igual que lo hiciera también en sus declaraciones públicas la alcaldesa, Carolina Darias, el vicepresidente del Cabildo lamentó que la vida política "se esté judicializando", en alusión a las denuncias interpuestas por parte del partido en la oposición. "Espero que la Justicia actúe y que todo esto quede en nada", concluyó.
El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria lamentó que la vida política "se esté judicializando"
La Fiscalía Anticorrupción archivó los otros dos casos vinculados con las denuncias interpuestas por el Partido Popular en 2024 en contra de la gestión que se estaba realizando en la Sociedad de Promoción en los últimos años. Concretamente, han acabado archivadas las causas que afectaban a la productora Camino Viejo y a las tres empresas vinculadas con la instalación de carpas para el Carnaval de 2024.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas