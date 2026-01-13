Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Circula en moto ebrio, sin ITV y sin seguro por Las Palmas de Gran Canaria

Agentes del Distrito Puerto interceptaron el vehículo en la zona de Las Canteras; el conductor circulaba bajo los efectos del alcohol y con graves deficiencias legales

Bernardo Hernández

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su Unidad del Distrito Puerto, ha inmovilizado una motocicleta cuyos ocupantes ponían en grave riesgo la seguridad vial. El vehículo fue interceptado en la intersección de Franchy Roca con Bernardo de la Torre, a pocos metros de la concurrida zona de la playa de Las Canteras.

Los agentes detectaron que la motocicleta circulaba sin pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), carecía de seguro obligatorio y, lo más preocupante, su conductor presentaba síntomas evidentes de haber consumido alcohol. Al confirmar estas irregularidades, procedieron a su inmovilización inmediata y al traslado al depósito municipal.

Una combinación peligrosa para la seguridad vial

Conducir un vehículo en estas condiciones supone una triple infracción que no solo vulnera la normativa vigente, sino que pone en peligro a peatones, otros conductores y al propio infractor. Las autoridades recuerdan que tanto la ITV en regla como el seguro obligatorio son exigencias mínimas para garantizar que un vehículo puede circular sin riesgo.

El hecho se produjo en una zona especialmente concurrida de la ciudad, en las inmediaciones de Las Canteras, uno de los enclaves más transitados por residentes y turistas. Por ello, la intervención rápida de los agentes evitó posibles consecuencias mayores.

Además del retiro del vehículo, el conductor se enfrenta a sanciones económicas por cada una de las infracciones detectadas, y posiblemente a un proceso penal si la tasa de alcohol supera los límites legales. Las autoridades podrían también retirar temporalmente su permiso de conducción, según la gravedad del caso.

