Colisión entre un camión y un coche provoca un gran atasco en plena hora punta en la Avenida Marítima

Un accidente entre un coche y un camión colapsó este martes 13 por la mañana la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, una de las principales arterias de acceso a la ciudad.

Según ha informado el 112 Canarias, el suceso se produjo a las 7:37 horas, cuando se registró una colisión entre ambos en la GC-1, sentido sur, a la altura de la plaza de Santa Isabel, en las inmediaciones de Vegueta. Como consecuencia del impacto, el turismo implicado quedó subido sobre la mediana, bloqueando parte de la vía en plena hora punta.

Aunque no fue necesaria la intervención de recursos sanitarios, el accidente generó un importante caos circulatorio, ya que a esa hora muchos conductores se desplazaban hacia sus centros de trabajo. La situación provocó largas colas y retenciones desde los accesos previos a la zona afectada.

Hasta el lugar se desplazaron dos grúas de arrastre para retirar los vehículos implicados y reestablecer la circulación lo antes posible. A las 8:00 horas, aún persistían los atascos en dirección sur, una situación habitual en días laborables de alta afluencia vehicular en esta zona de la capital.

Desde las autoridades se recomienda extremar la precaución y mantener la atención al volante, especialmente en puntos conflictivos como este tramo de la GC-1.