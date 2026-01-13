La mujer del acusado del crimen del bar Estrella dice que su familia sufre amenazas y coacciones

La mujer del acusado de matar de dos puñaladas al joven Yenedey N.M., de 21 años, en un bar de Las Palmas de Gran Canaria ha afirmado este martes ante el Jurado de la Audiencia de Las Palmas que ella y sus hijas llevan 30 meses recibiendo amenazas y coacciones de familiares de la víctima por lo ocurrido ese día, el 19 de mayo de 2023. En la segunda sesión del juicio que se celebra contra José Miguel A., alias 'el Gallego', al que la Fiscalía acusa de un delito de homicidio y dos de lesiones y la acusación particular que ejerce la madre de Yenedey de asesinato, esta testigo ha dicho que hay dos sentencias condenatorias aportadas a la causa que les dan la razón por las coacciones recibidas y que han tenido que mudarse de vivienda y una de sus hijas cambiar de trabajo, informa Efe.

El regreso al bar la noche de los hechos

Según la pareja, de la que el acusado tenía una orden de alejamiento cuando sucedieron los hechos, el 19 de mayo de 2023, tras haber sido golpeado su marido por la víctima en el bar fue de nuevo al local con él y con su hija mayor para recoger su cartera, porque en ella guardaba la tarjeta sanitaria de su hija menor y la necesitaba, y porque quería denunciar a los que le habían agredido.

La pareja y la hija han coincidido en su declaración ante el tribunal en que, cuando llegaron al bar, la dueña les dijo que estaban esperando al acusado en el baño y que Yenedey fue hacia ellos de frente y que aquello "era como una pelea de cuatro".

Testimonio de la mujer del acusado

Su exmarido no había cogido ningún cuchillo en su casa y ella está viva gracias a él, que "no es consciente de la gravedad de lo que ha pasado", ha manifestado la testigo, que ha contado que recuperó la cartera en el suelo del baño y ha reconocido que utiliza expresiones impropias cuando se altera porque "es muy de boca".

Durante su declaración, una familiar de la víctima le ha llamado "mentirosa", por lo que el magistrado que preside el tribunal, Carlos Vielba, ha tenido que llamarle la atención, así como al grupo que estaba sentado junto a ella y que asiste al juicio con camisetas con fotos del fallecido para el que piden Justicia.

Tanto la mujer como la hija del acusado, del que viven separados desde hace años, han indicado que se le notaba que había estado consumiendo alcohol y cocaína, ya que sufre problemas de drogadicción. Durante la primera jornada, dos policías testificaron que el acusado confesó, poco después de los hechos, haber cometido el crimen por orgullo, y no el propio acusado, como se indicaba por error en la portada de este periódico este martes.

Dos puñaladas por la espalda

Frente a lo sostenido por la madre y la hija del acusado, un amigo del fallecido que se encontraba en uno de los baños del bar con él y con otra amiga de Yenedey ha declarado que vio entrar al Gallego y sacar un cuchillo que llevaba por detrás y cómo le dio dos puñaladas por la espalda al tiempo que le decía "ahora no eres tan hombre".

Segunda jornada del juicio por el crimen del bar Estrella. / Acfipress

Del fallecido solo escuchó decir "me cogió bien", ha indicado el amigo, que ha precisado que cuando la víctima estaba doblada recibió la segunda puñalada.

Relato de la amiga presente en el baño

La amiga, y no su novia como la identificaron algunos policías, ha declarado que conocía desde hacía unos meses a Yenedey y que estaban consumiendo alcohol y ellos, además, cigarrillos de cocaína y que "todo fue muy rápido".

Según esta testigo, en el lavamanos no había ningún cuchillo como asegura el acusado, solo vasos y copas, y Yenedey tampoco tenía ningún arma blanca como sostiene el procesado, que no se pudo defender porque ella se encontraba en medio de ambos.

Ha dicho también que no sabe cómo recibió el pinchazo en el glúteo por parte del acusado y que reclama ser indemnizada por la herida que sufrió.

Versiones del dueño y clientes del bar

El dueño del bar, que hacía las funciones de camarero y portero, ha declarado que sufrió un corte en la cabeza al quitarle el cuchillo al acusado, del que dice que apuñaló a Yenedey hasta en cinco ocasiones.

Su mujer y también dueña del local ha dicho, al igual que su marido, que los tres fueron directos al baño cuando llegaron y que oyó decir a la mujer del acusado: "Mata al chico".

Tanto ella como su marido han asegurado que en el local no hubo esa mañana ningún problema ni vieron al acusado con la cara ensangrentada por el golpe que recibió, según la versión de José Antonio A. y de otros testigos.

Una clienta del bar ha manifestado que José Miguel A. resultó herido fue a causa de una discusión con Yenedey en el baño, al que entró para pedirle una raya de cocaína.

Esta testigo ha dicho que fue entonces cuando el acusado se fue del local y que lo vio llegar horas después con su mujer e hija y sacar de la parte de atrás del pantalón el cuchillo con el que apuñaló a Yenedey, una acción que otro cliente ha asegurado que también vio y que ayudó al dueño del bar y a otra chica a reducir al procesado.