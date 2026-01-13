El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria avanza en la estabilización de más de 600 plazas públicas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa avanzando en el proceso de estabilización del empleo público con la tramitación de expedientes correspondientes a plazas ya cuantificadas, un procedimiento que permitirá reforzar la estructura administrativa municipal y reducir la temporalidad en la plantilla.

Según los datos facilitados por el área de Recursos Humanos, el proceso incluye 233 plazas de auxiliares administrativos, 99 plazas de administrativos, 130 plazas de educadores sociales, 111 plazas de oficiales, 20 plazas adicionales de educadores o educadoras sociales, seis plazas de ordenanzas, 27 plazas de animadoras socioculturales, cuatro plazas de cuidadores o cuidadoras, una plaza de diseñador gráfico, tres plazas de operadores informáticos, una plaza de técnico en prevención de riesgos laborales y 13 plazas de psicólogos.

Convocatorias en tramitación

Además de estas plazas ya definidas, el Ayuntamiento tramita otras convocatorias que aún no han sido cuantificadas de forma definitiva, entre ellas las de técnicos medios de gestión jurídica, encargados de servicios múltiples, notificador, técnicos de gestión jurídica, operarios de control de plagas, delineantes e ingenieros, lo que elevará el número total de puestos incluidos en el proceso de estabilización.

La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, explicó en la Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General que se están ultimando los documentos contables de estas convocatorias para su elevación a fiscalización, un paso previo necesario para continuar con los expedientes administrativos que culminarán con las tomas de posesión de las plazas estabilizadas.

Marco legal y revisión de plantillas

El proceso responde a la aplicación de la Ley de reducción de la temporalidad en el empleo público y se ha visto condicionado por la ejecución de sentencias judiciales, así como por la revisión de las plantillas municipales y de las convocatorias en curso.

Procesos recientes y nuevas ofertas de empleo

En relación con otras convocatorias, Martín detalló que el puesto de Interventor General ha sido cubierto mediante acumulación, con la toma de posesión de la nueva interventora el 29 de diciembre de 2025, y que ya se ha aprobado la lista provisional de la Vicesecretaría General del Pleno.

La jefatura de los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) se encuentra actualmente en fase de entrevistas. Además, se ha impulsado una nueva Oferta Pública de Empleo para siete plazas de auxiliares administrativos de acceso libre, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 5 de enero, con plazo de solicitudes abierto hasta el 3 de febrero.

También están en marcha cinco plazas de agentes de bomberos, en fase de subsanación de documentación, y el proceso unificado del Gobierno de Canarias para las policías locales, que contempla 57 plazas para la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo periodo de solicitudes ya ha finalizado y continuará con la publicación del listado provisional de personas admitidas y excluidas.

En la fase final se encuentran igualmente los procesos para la provisión de tres plazas de ingeniero o ingeniero técnico informático, así como la publicación de la lista provisional de tres plazas de administrativos por el turno de acceso libre. Con este conjunto de actuaciones, el Ayuntamiento mantiene activa la ejecución del proceso de estabilización y la cobertura de puestos estructurales en distintos servicios municipales.