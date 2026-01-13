Nueva demora de la salida de Nicolás Estévanez a la Avenida Marítima para mejorar el proyecto

La salida de Nicolás Estévanez a la Avenida Marítima tendrá que seguir a la espera. El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, indicó este martes en Comisión de Pleno que el servicio de Urbanismo está redactando un proyecto para que la vía pueda quedar abierta inclusive durante el tiempo que dure la obra del paso subterráneo de la Metroguagua en Santa Catalina y que esta no interfiera en el tráfico. Este proyecto, paralizado desde finales de 2023, fue el que motivó el cierre de la vía en agosto de 2022.

"Estamos haciendo un proyecto para que no sea simplemente abrir un paso y después volver a cerrarlo cuando retomemos las obras", apuntó Roque, "la idea es que pueda ser funcional durante todo lo que dure la obra del tramo inferior". Los trabajos del paso subterráneo bajo el parque Santa Catalina arrancaron en 2022 y tuvieron que paralizarse poco más de un año después tras detectar una mayor inestabilidad del terreno, lo que obligaba a modificar las técnicas de construcción del falso túnel necesario para crear la parada de la Metroguagua en este punto.

La constructora presentó un modificado que prácticamente incrementaba el coste de la obra en un 50%, al pasar de 16,5 millones a 24,8 millones de euros, por lo que se incumpliría la Ley de Contratos del Sector Público. Guaguas Municipales decidió resolver el contrato en agosto de 2024, casi un año después de la paralización de los trabajos.

La vía sigue cerrada al tráfico

A finales de 2024, el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez indicó que el acceso de Nicolás Estévanez a la GC-1 podría abrirse una vez el Ayuntamiento recuperara el suelo y se adaptara la zona. Dos años después la vía sigue cerrada al tráfico. Una representación vecinal solicitó en el pleno de mayo la reapertura de la vía, una petición que el concejal del PP Gustavo Sánchez también ha solicitado en varias ocasiones.

La obra de la Metroguagua en el Parque Blanco se hará en dos tramos, empezando por el lado de la Base Naval

Sánchez, al igual que el portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, preguntaron por la subvención de un millón de euros que concedía el Gobierno de Canarias para el tramo de la Metroguagua en el Parque Blanco, el cual conectará con el paso subterráneo. Roque precisó que han modificado el objeto de justificación de la misma y que el plazo de se ha ampliado hasta 2028.

La obra del Parque Blanco se hará en dos fases. Primero, el tramo más cercano a la Base Naval y, a continuación, se haría el más cercano a las bocas del paso subterráneo de Santa Catalina una vez este esté finalizado. La salida de Nicolás Estévanez, hoy cerrada -con los consiguientes problemas de tráfico en la zona, especialmente en Presidente Alvear-, estaría abierta en todo momento, según el concejal de Urbanismo.

Tras ser cuestionado por la oposición sobre cuándo podrá estar en marcha la Metroguagua -lleva ya cuatro años de retraso frente a lo previsto-, Roque indicó que están "poniendo todo el empeño para que sea lo antes posible". El edil achacó los retrasos a los dos contratos fallidos en Hoya de la Plata y el del paso subterráneo de Santa Catalina. La idea es que el modificado de esta última pueda estar en este primer trimestre del año para después licitar.