Nuevos nombres para plazas, paseos y calles en Las Palmas de Gran Canaria

La Comisión de Pleno aprueba por unanimidad varias denominaciones a propuesta del Consejo Sectorial de Cultura

El ya oficialmente paseo del Poeta Alonso Quesada, en Las Palmas de Gran Canaria.

El ya oficialmente paseo del Poeta Alonso Quesada, en Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este martes, por unanimidad, varias nuevas denominaciones del callejero municipal. La decisión se adoptó en la Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General, a partir de propuestas del Consejo Sectorial de Cultura y de distintos colectivos profesionales y sociales.

Nuevas plazas en el entorno judicial

Entre los acuerdos figura la creación de la plaza de los Graduados Sociales, situada en la avenida Eufemiano Jurado, junto al Cementerio de Las Palmas, en el distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira. También se aprobó la plaza de la Abogacía del Turno de Oficio, ubicada frente a la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Las iniciativas partieron del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura y del Colegio de Abogados de Las Palmas.

Oficialización del Paseo del Poeta Alonso Quesada

La Comisión dio luz verde a la denominación de Paseo del Poeta Alonso Quesada para el paseo ajardinado situado frente al Club Natación Metropole, en el Distrito Centro. La medida se enmarca en el centenario del fallecimiento del poeta y reconoce un nombre ya utilizado de forma habitual por la ciudadanía.

Ordenación del Polígono Díaz Casanova

En el Polígono Industrial Díaz Casanova, en el distrito Ciudad Alta, tres vías sin denominación pasan a llamarse Estelí, Masaya y Rivas. Los nombres corresponden a ciudades de Nicaragua, en coherencia con otras calles del entorno y con el objetivo de completar y ordenar el callejero de esta zona industrial.

El concejal de Cultura, Josué Íñiguez, señaló que las denominaciones responden a iniciativas de la sociedad civil y a efemérides no reflejadas hasta ahora en el callejero. También destacó que la asignación de nombres en el polígono industrial aporta identidad urbana a un ámbito ya consolidado.

Tras la aprobación, el Ayuntamiento iniciará los trámites para el encargo y colocación de los rótulos identificativos, una vez se formalice el contrato actualmente en fase de licitación. En los espacios donde sea necesario, se notificará a residentes, empresas y organismos implicados.

