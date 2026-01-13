Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria firman un convenio para construir 240 nuevas viviendas en alquiler asequible

La alcaldesa, Carolina Darias, y el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, suscribieron este martes un convenio de colaboración para financiar la construcción de 240 nuevas viviendas protegidas que se destinarán al alquiler asequible con una inversión de 39,6 millones de euros.

La subvención, articulada a través del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, y dependiente de la Vicepresidencia insular, se concede al Ayuntamiento para que este redacte el proyecto durante este año y ponga en marcha la construcción de la nueva promoción en 2027.

En el acto, celebrado en las Casas Consistoriales, estuvieron presentes la gerente del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria, Lourdes Armas; el concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque y la coordinadora del área, Nieves Martín.

Construcción, rehabilitación y reposición

La alcaldesa destacó los avances en materia de vivienda en la ciudad, tanto en materia de rehabilitación como de reposición, así como en la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler en sus distintas modalidades. "Esta colaboración es un ejemplo de ello porque permitirá que los vecinos y vecinas de la ciudad dispongan de 240 nuevas viviendas de titularidad pública en régimen de alquiler asequible en el barrio de Las Torres.”

Darias resaltó que con el reciente convenio se superan los 100 millones de euros de inversión en vivienda pública que se acercan a la mitad de las viviendas en régimen de alquiler previstas para este mandato. "De las 1.000 previstas ya están en vías de construcción 300 y ahora se dispone de financiación para otras 240 más”.

ACFI-PRESS

Por su parte, el vicepresidente insular señaló que la fórmula para solventar el problema de la falta de vivienda es la construcción de un parque de vivienda pública, "nada sencilla por el tiempo que lleva”. Enumeró que desde el Cabildo insular se ha promovido un paquete de iniciativas que van desde la construcción de viviendas a la colaboración con los ayuntamientos para que sean ellos los que construyan.

"El de hoy es el convenio más importante que hemos firmado hasta el momento, con 39,6 millones de euros para una clase media a la que hoy le es difícil acceder a una vivienda tanto en alquiler como a través de una hipoteca”, añadió Hidalgo.

El edificio se ubicará en una parcela de propiedad municipal

Las nuevas viviendas se construirán en una parcela de propiedad municipal ubicada en la calle Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, en el barrio de Las Torres, situada detrás del Centro Comercial Las Ramblas.

La iniciativa se enmarca en la política de promoción de nuevas viviendas públicas del Consorcio insular, con 58 millones de euros para construir 472 viviendas nuevas en la Isla en los próximos años.

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento se constituirá como centro gestor de la ejecución del proyecto, actuará como promotor de la actuación y será titular de las 240 viviendas resultantes.

La actuación tiene un plazo de ejecución previsto de 48 meses desde la fecha de firma del convenio, distribuyéndose la contribución financiera insular de 39,6 millones de euros por anualidades, con la aportación en las dos primeras anualidades, 2025 y 2026 de 100.000 euros, 9.010.000 euros en 2027, 20.140.000 euros en 2028 y 10.500.000 euros en 2029.

La financiación estará destinada al coste del 100 % de la actuación, incluida la redacción del proyecto, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud, que se llevarán a cabo por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, estimándose el comienzo de las obras en 2027 y su finalización prevista es 2029.