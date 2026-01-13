Las Palmas de Gran Canaria devuelve la subvención para la zona comercial de Schamann

El plan director para revitalizar la zona comercial abierta de Schamann no termina de arrancar pese a haberse redactado hace cinco años. Tras ser cuestionado por el PP, el concejal de Desarrollo Local, Pedro Quevedo, reconoció este martes en Comisión de Pleno que han tenido que devolver una subvención de 65.000 euros otorgada por el Cabildo para la redacción de la primera fase del proyecto. Esta lleva dos años incluyéndose en el plan de contratación anual del Ayuntamiento.

"Desarrollo Local no tiene capacidad para hacer eso por no tener arquitectos ni ingenieros, tratamos de hacer el encargo a Turismo LPA, pero la intervención lo rechazó por los plazos de ejecución", apuntó Quevedo. Solicitaron entonces una ampliación de plazos al Cabildo y, a continuación, trataron de hacer la petición a Geursa. Según el concejal, los técnicos de la empresa pública indicaron que nunca les llegó la solicitud "formalmente".

Quevedó se excusó que por entonces el jefe de servicio de Desarrollo Local abandonó la plaza y tras conseguir un sustituto, este terminó de baja "prolongada". "Volveremos a insistir, ese plan director debe ser desarrollado", subrayó el concejal.

Pedro Quevedo, "el concejal de las pérdidas"

La portavoz del PP, Jimena Delgado, tildó a Quevedo como "el concejal de las pérdidas", en referencia a la pérdida de la Bandera Azul de Las Canteras y de las subvenciones para la rehabilitación de los mercados del Puerto y Altavista. "Han pasado cinco años y a día de hoy los pequeños empresarios no han visto nada", precisó la concejala.

El plan director de Schamann contempla mejoras en este barrio de la Ciudad Alta con el objetivo de dinamizar el comercio local en Pedro Infinito y alrededores. El documentado contempla zonas peatonales, más aparcamientos y otras actuaciones en la zona para embellecerla y hacerla más atractiva.

El concejal de Desarrollo Local indicó que esta zona de la Ciudad Alta llevan necesitando este tipo de intervenciones "desde hace 40 años" y que ha sido bajo su gestión cuando se ha redactado el plan director, "Schamann es producto de un abandono extraordinario".