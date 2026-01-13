El rapero Frankie Gee queda en libertad tras siete meses en prisión por una presunta agresión sexual a una menor

El rapero canario Frankie Gee, cuyo nombre real es Francisco Manuel González Ruiz, ha quedado en libertad provisional tras ingresar en junio en prisión por un presunto delito de agresión continuada a una menor de 14 años. Gee debe comparecer diariamente en sede judicial, como medida cautelar.

Fue en junio cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ordenó el ingreso en prisión provisional sin fianza para el rapero por un presunto delito de agresión sexual continuada a una menor. Tras su detención y puesta a disposición judicial, se hallaron archivos de contenido pornográfico con la víctima que reflejan los supuestos abusos.

La autoridad judicial especializada en violencia contra la infancia y la adolescencia ordenó un registro domiciliario en su vivienda en busca de posibles pruebas, en concreto de otro dispositivo pendiente de incautar. El magistrado que dirige la investigación, Tomás Martín, vio indicios suficientes para adoptar esta decisión ante su posible responsabilidad criminal en delitos sancionados con más de dos años de prisión, a pesar de que el detenido se ha negado a prestar declaración.

Las imágenes halladas tras un informe técnico de la policía apuntaban entonces a la existencia de relaciones sexuales entre ambos. El testimonio de la víctima fue recogido como prueba preconstituida y durante el mismo negó la existencia de dichos encuentros asegurando que eran fotos manipuladas. Sin embargo, los investigadores apuntan a una falta de lógica en sus respuestas derivada de que es una menor vulnerable y carente de madurez.

Los investigadores temen que pueda haber más víctimas y sospechaban que el detenido se valió de su posición de rapero conocido entre algunas adolescentes para acercarse a la víctima y entablar contacto con ella. También indagaron en el intercambio de archivos pornográficos entre ambos, aunque no se puede concretar en este punto si la menor fue inducida a una situación de explotación sexual . Se registraron en este sentido 276 llamadas telefónicas y se intuye un trato de humillación por los términos que emplea para referirse a ella en las grabaciones incautadas.

Por su parte, Fiscalía argumentó que Gee conocía la edad de la víctima debido a las relaciones existentes entre su familia, la hermana del investigado y este mismo. Los hechos se habrían producido presuntamente en la vida cotidiana y no en un entorno lúdico o festivo.

Con el objetivo de reducir el riesgo de fuga, el magistrado lo envió a prisión. Ahora, siete meses después, tras un recurso presentado por el abogado César Robaina, del depacho Vokse Abogados, el acusado queda en libertad provisional.