Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desahucio Muelle DeportivoAEMET prealerta lluvias Lanzarote y FuerteventuraFinanciación autonómica CanariasCervecería Ca´JonásAtasco en la capitalDirecto Crisis migratoria
instagramlinkedin

El rapero Frankie Gee queda en libertad tras siete meses en prisión por una presunta agresión sexual a una menor

El acusado debe comparecer diariamente en sede judicial

El rapero Frankie Gee en la portada de uno de sus discos.

El rapero Frankie Gee en la portada de uno de sus discos. / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El rapero canario Frankie Gee, cuyo nombre real es Francisco Manuel González Ruiz, ha quedado en libertad provisional tras ingresar en junio en prisión por un presunto delito de agresión continuada a una menor de 14 años. Gee debe comparecer diariamente en sede judicial, como medida cautelar.

Fue en junio cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ordenó el ingreso en prisión provisional sin fianza para el rapero por un presunto delito de agresión sexual continuada a una menor. Tras su detención y puesta a disposición judicial, se hallaron archivos de contenido pornográfico con la víctima que reflejan los supuestos abusos.

La autoridad judicial especializada en violencia contra la infancia y la adolescencia ordenó un registro domiciliario en su vivienda en busca de posibles pruebas, en concreto de otro dispositivo pendiente de incautar. El magistrado que dirige la investigación, Tomás Martín, vio indicios suficientes para adoptar esta decisión ante su posible responsabilidad criminal en delitos sancionados con más de dos años de prisión, a pesar de que el detenido se ha negado a prestar declaración.

Las imágenes halladas tras un informe técnico de la policía apuntaban entonces a la existencia de relaciones sexuales entre ambos. El testimonio de la víctima fue recogido como prueba preconstituida y durante el mismo negó la existencia de dichos encuentros asegurando que eran fotos manipuladas. Sin embargo, los investigadores apuntan a una falta de lógica en sus respuestas derivada de que es una menor vulnerable y carente de madurez.

Los investigadores temen que pueda haber más víctimas y sospechaban que el detenido se valió de su posición de rapero conocido entre algunas adolescentes para acercarse a la víctima y entablar contacto con ella. También indagaron en el intercambio de archivos pornográficos entre ambos, aunque no se puede concretar en este punto si la menor fue inducida a una situación de explotación sexual. Se registraron en este sentido 276 llamadas telefónicas y se intuye un trato de humillación por los términos que emplea para referirse a ella en las grabaciones incautadas.

Por su parte, Fiscalía argumentó que Gee conocía la edad de la víctima debido a las relaciones existentes entre su familia, la hermana del investigado y este mismo. Los hechos se habrían producido presuntamente en la vida cotidiana y no en un entorno lúdico o festivo.

Noticias relacionadas y más

Con el objetivo de reducir el riesgo de fuga, el magistrado lo envió a prisión. Ahora, siete meses después, tras un recurso presentado por el abogado César Robaina, del depacho Vokse Abogados, el acusado queda en libertad provisional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  4. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  5. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  6. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  7. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  8. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas

Trágico desenlace para Margarita: la Autoridad Portuaria retira a la fuerza el ‘Claudine’ del Muelle Deportivo

Trágico desenlace para Margarita: la Autoridad Portuaria retira a la fuerza el ‘Claudine’ del Muelle Deportivo

Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria firman un convenio para construir 240 nuevas viviendas en alquiler asequible

Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria firman un convenio para construir 240 nuevas viviendas en alquiler asequible

El rapero Frankie Gee queda en libertad tras siete meses en prisión por una presunta agresión sexual a una menor

El rapero Frankie Gee queda en libertad tras siete meses en prisión por una presunta agresión sexual a una menor

Augusto Hidalgo sobre la querella de la Sociedad de Promoción: "El caso se está desmoronando"

Augusto Hidalgo sobre la querella de la Sociedad de Promoción: "El caso se está desmoronando"

Desahucios en el Puerto de Las Palmas: dos colectivos intentan frenar el desalojo de una «mujer mayor en situación de extrema vulnerabilidad» del Muelle Deportivo

Desahucios en el Puerto de Las Palmas: dos colectivos intentan frenar el desalojo de una «mujer mayor en situación de extrema vulnerabilidad» del Muelle Deportivo

Solos y a bordo de 'minibarcos': la gran regata atlántica en solitario regresa a Las Palmas de Gran Canaria

Solos y a bordo de 'minibarcos': la gran regata atlántica en solitario regresa a Las Palmas de Gran Canaria

La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna

Nuevos nombres para plazas, paseos y calles en Las Palmas de Gran Canaria

Nuevos nombres para plazas, paseos y calles en Las Palmas de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents